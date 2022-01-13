ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
13.01.2022 08:53
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993289
BIST
10:092.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,86
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.071
En Düşük
2.054
10:0913,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,3892
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
10:0915,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,4594
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
10:09795,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 19,02
|Açılış
|: 795,99
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler10:09
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|DARDL
|3,78
|55.365.273
|% 6,18
|
|KRDMB
|12,13
|23.860.449
|% 5,57
|
|DENGE
|1,40
|334.216
|% 5,26
|
|KRSTL
|3,86
|7.726.820
|% -5,85
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|PENTA
|321,00
|2.431.529
|% -3,46
|
|DOBUR
|114,70
|2.998.247
|% -3,45
|
|TRILC
|11,34
|2.320.301
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,17
|519.228.548
|% 0,92
|
|THYAO
|27,10
|196.428.036
|% 0,82
|
|GARAN
|11,89
|192.507.962
|% 0,34
|
|SISE
|14,99
|168.167.334
|% -1,32
|
|EREGL
|31,52
|137.446.258
|% -0,19
|
|KRDMD
|13,17
|519.228.548
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,90
|130.333.983
|% 0,52
|
|ODAS
|1,38
|38.786.743
|% 1,47
|
|GARAN
|11,89
|192.507.962
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,38
|35.752.055
|% 0,00
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5497
|13,6127
|% 2,94
|
|Euro
|15,5365
|15,6156
|% 3,03
|
|Sterlin
|18,5480
|18,6411
|% 2,61
|
|Frank
|14,7755
|14,8645
|% 2,51
|
|Riyal
|3,6038
|3,6219
|% 2,59
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,39
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,29
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,20
|
|B. Petrol
|84,21
|84,21
|-0,46
|