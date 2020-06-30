ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
30.06.2020 14:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853462
BIST
14:42116.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 793,09
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:426,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:427,6782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6756
14:42389,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,80
|Açılış
|: 389,91
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|102.996.086
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.180.352
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.638.220
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.618.223
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|9.988.594
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,50
|15.862.209
|% -6,64
|
|TSPOR
|7,11
|452.685.436
|% -6,32
|
|ULAS
|6,08
|5.583.561
|% -5,30
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,24
|1.730.665.390
|% 3,85
|
|GARAN
|8,58
|782.761.014
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,99
|691.023.324
|% 3,65
|
|KARSN
|2,98
|671.876.836
|% 4,93
|
|ASELS
|32,50
|567.427.949
|% 1,37
|
|KRDMD
|3,24
|1.730.665.390
|% 3,85
|
|EKGYO
|1,99
|691.023.324
|% 3,65
|
|IHLGM
|1,71
|486.748.400
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,46
|362.941.502
|% 4,29
|
|KARSN
|2,98
|671.876.836
|% 4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3868
|8,4288
|% -0,23
|
|Frank
|7,1789
|7,2221
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,77
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-8,70
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-8,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,38
|