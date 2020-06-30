ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
30.06.2020 14:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853468
BIST
14:49116.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 867,92
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:496,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:497,6770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0305
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6728
14:49389,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,98
|Açılış
|: 389,74
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.062.134
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.640.180
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.195.720
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.820.109
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.003.469
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|7,10
|456.107.336
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,51
|16.283.774
|% -6,43
|
|ULAS
|6,02
|6.132.885
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|1.747.903.713
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,00
|758.085.328
|% 4,17
|
|KARSN
|2,98
|672.987.830
|% 4,93
|
|ISFIN
|4,25
|544.544.440
|% 2,66
|
|IHLGM
|1,71
|507.934.498
|% 6,21
|
|KRDMD
|3,23
|1.747.903.713
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,00
|758.085.328
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,71
|507.934.498
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,46
|364.021.570
|% 4,29
|
|KARSN
|2,98
|672.987.830
|% 4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3831
|8,4252
|% -0,28
|
|Frank
|7,1789
|7,2222
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-6,76
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-9,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-9,30
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|-0,46
|
Seans Raporu
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14:59IHLGM
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Endeks 116, 700 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 12, 597.00 milyon TL de
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14:55BNTAS
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14:54AKSUE
Yüzde 5.08 oranında artışla 11.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 226 adet işlem