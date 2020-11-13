Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

13.11.2020 16:08
GÜNCEL HABERLER



***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08/12/2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu 1
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız Üyeden Muaf
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.12.2020
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Diğer
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama Pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
ALMAD, TRAALYAG91A8 1,4

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
08.12.2020 tarihinde Salı günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen,
Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan satış işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğine istinaden kullandırılmış olan 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize tebliğ edilen kararında 1,14257 TL olması gerektiği belirtilmiş ve bu çerçevede Ayrılma Hakkı Kullanım fiyatının SPK'nın söz konusu kararına istinaden 1,14257 TL fiyattan işlemiş kanuni faizi ile birlikte oluşan 1 TL nominal değerdeki pay başına (1 Lot = 100 Adet Pay için) toplam 1,40 TL fiyat üzerinden pay sahiplerine kullandırılmasının sağlanması amacıyla,
Söz konusu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve 3.gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize bildirilen kararında uygulanmasını karara bağladığı Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerdeki pay için, (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL olup işlemiş kanuni faizi ile birlikte 1,40 TL olarak uygulanacaktır.
08.12.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.
Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.
Ayrılma hakkı kullanım tarihleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenecektir.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma hakkı kullanım duyurusu-1-2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888436


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:361.288
Değişim :  1,29% |  16,42
Açılış :  1.277  
Önceki Kapanış :  1.272  
En Yüksek
1.293 En Düşük
1.273
BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 2.145,00 49.238.309 % 10,00  
SEYKM 13,97 14.776.629 % 10,00  
MERIT 74,25 308.383 % 10,00  
TKURU 430,50 6.770.043 % 9,99  
PENGD 4,96 33.473.509 % 9,98  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Dolar 7,6837 7,6909 % 0,03  
Euro 9,0854 9,0955 % -0,03  
Sterlin 10,0950 10,1456 % 0,34  
Frank 8,3771 8,4276 % 0,09  
Riyal 2,0450 2,0552 % 0,01  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 16,00  
Altın Gr. 467 467 3,29  
Cumhuriyet 3.111 3.158 9,00  
Tam 3.091 3.171 6,12  
Yarım 1.494 1.534 2,96  
Çeyrek 749 767 1,47  
Gümüş.Ons 24,71 24,75 0,47  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,11  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,62  
Seans Raporu 16:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru