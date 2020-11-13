***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 08/12/2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu 1Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgiliÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız Üyeden MuafÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.12.2020Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı DiğerAyrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama Pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıALMAD, TRAALYAG91A8 1,4Para Birimi TRYEk Açıklamalar08.12.2020 tarihinde Salı günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen,Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan satış işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğine istinaden kullandırılmış olan 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize tebliğ edilen kararında 1,14257 TL olması gerektiği belirtilmiş ve bu çerçevede Ayrılma Hakkı Kullanım fiyatının SPK'nın söz konusu kararına istinaden 1,14257 TL fiyattan işlemiş kanuni faizi ile birlikte oluşan 1 TL nominal değerdeki pay başına (1 Lot = 100 Adet Pay için) toplam 1,40 TL fiyat üzerinden pay sahiplerine kullandırılmasının sağlanması amacıyla,Söz konusu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve 3.gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize bildirilen kararında uygulanmasını karara bağladığı Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerdeki pay için, (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL olup işlemiş kanuni faizi ile birlikte 1,40 TL olarak uygulanacaktır.08.12.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.Ayrılma hakkı kullanım tarihleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenecektir.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma hakkı kullanım duyurusu-1-2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888436BIST