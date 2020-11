***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 08/12/2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu 2Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususuÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız Üyeden MuafÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.12.2020Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı DiğerAyrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama Pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıALMAD, TRAALYAG91A8 0,97Para Birimi TRYEk Açıklamalar08.12.2020 tarihinde Salı günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararına istinaden şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde 0,8229 TL olarak kullandırılmasına ilişkin olarak kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL fiyat üzerinden kullandırılmasının sağlanması amacıyla,Söz konusu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve 4.gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı şirketimize bildirilen kararında Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve uygulanmasını karara bağladığı Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerdeki pay için, (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL olup işlemiş kanuni faizi ile birlikte 0,97 TL olarak uygulanacaktır.08.12.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve 4 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.Ayrılma hakkı kullanım tarihleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenecektir.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma hakkı kullanım duyurusu-2-2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888437BIST