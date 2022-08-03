***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.07.2022Tescil Tarihi29.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.08.2022 / 10631AçıklamalarŞirketimizin 28.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi Finansal Tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." nin seçilmesine ilişkin karar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 03.08.2022 tarihli ve 10631 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.Pay Sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051415BIST