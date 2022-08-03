***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.08.2022 13:40
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.07.2022
Tescil Tarihi
29.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.08.2022 / 10631
Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi Finansal Tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." nin seçilmesine ilişkin karar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 03.08.2022 tarihli ve 10631 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.
Pay Sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051415
BIST
17:182.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 44,88
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:1817,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:1818,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0893
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:181.030,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 13,32
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DARDL
|4,29
|270.597.980
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|534.467.678
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|60.085.691
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.989.650
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.100.049
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.178.593
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.236.322
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|ASUZU
|319,00
|358.799.370
|% -9,50
|
|THYAO
|55,45
|4.315.856.842
|% 0,82
|
|HEKTS
|38,22
|2.555.333.536
|% 7,60
|
|SISE
|23,82
|2.025.368.368
|% 2,32
|
|KARSN
|7,57
|1.596.862.257
|% 7,07
|
|SASA
|50,70
|1.213.317.143
|% 1,73
|
|TSKB
|2,92
|844.646.889
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,22
|866.338.519
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,06
|1.175.388.724
|% 2,85
|
|KARSN
|7,57
|1.596.862.257
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,39
|384.388.528
|% 4,37
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9438
|17,9543
|% 0,15
|
|Euro
|18,3101
|18,3358
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,6772
|21,7859
|% -0,14
|
|Frank
|18,6557
|18,7681
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7613
|4,7852
|% 0,19
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,08
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,76
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|56,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,09
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-1,13
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31KARSN
Yüzde 6.51 oranında artışla 7.53 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 883, 522 adet işlem
-
17:30IHAAS
Yüzde 9.65 oranında artışla 34.76 lira fiyatla işlem gören hissede 746, 389 adet işlem
-
17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ISCTR, KOZAL
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 92 artarak (% 1.60 ) 2, 408
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, BEYAZ, ISFIN, SKBNK, DURDO, TMSN, OBASE, KLMSN, YAYLA, EMNIS