***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
23.12.2020 13:46
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2020
Açıklamalar
08.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda onaylanan Esas Sözleşmemizin değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/12/2020 22/12/2020 10229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894425
BIST
15:021.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
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1.419
En Düşük
1.409
15:027,6443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:029,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
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9,3647
En Düşük
9,2956
15:02457,83
En Yüksek
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|Açılış
|: 457,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
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460,59
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler15:02
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.834.734
|% 9,99
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|INVEO
|47,62
|80.334.644
|% 9,98
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|GUBRF
|56,80
|21.909.123
|% 9,97
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|YESIL
|89,35
|18.719.342
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|232.830.234
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,53
|1.203.037.755
|% 6,25
|
|GARAN
|10,00
|1.027.318.979
|% -0,40
|
|TSKB
|1,87
|757.765.273
|% 1,08
|
|KARTN
|2.560,00
|610.783.054
|% 5,11
|
|SISE
|7,14
|577.098.255
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,53
|1.203.037.755
|% 6,25
|
|TSKB
|1,87
|757.765.273
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,19
|535.230.459
|% 1,39
|
|ISGYO
|2,48
|407.562.305
|% 3,33
|
|ODAS
|4,10
|448.574.119
|% 1,99
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6403
|7,6443
|% -0,20
|
|Euro
|9,3219
|9,3281
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2223
|10,2735
|% 0,22
|
|Frank
|8,5515
|8,6030
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0301
|2,0402
|% -0,23
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-2,31
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|-22,00
|
|Tam
|3.020
|3.095
|-25,96
|
|Yarım
|1.460
|1.497
|-12,56
|
|Çeyrek
|732
|749
|-6,27
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,03
|
|B. Petrol
|50,16
|50,16
|0,08
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