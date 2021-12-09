***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.12.2021 11:43
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas sözleşmesinin tescil edilmiş güncel hali ekte pdf olarak sunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/12/2021 08/12/2021 10468
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982297
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.034
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|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0641
|Açılış
|: 13,8950
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7150
En Yüksek
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|: 15,6800
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18:05794,85
En Yüksek
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|Açılış
|: 794,85
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|Önceki Kapanış
|: 787,25
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799,59
En Düşük
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|TSKB
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|435.851.007
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,46
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|Euro
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|15,7150
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|Sterlin
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|18,3613
|% 0,52
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|Frank
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|15,0671
|% 0,72
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|Riyal
|3,6793
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|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,71
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,60
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|0,20
|
|Gümüş Gr.
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|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,13
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