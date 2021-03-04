***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -32.676.240 21.260.474 1.031.068 22.291.542Transferler-32.676.240 32.676.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111.246 7.573.204 7.461.958 -121.392 7.340.566Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.249.999 -384.804 1.865.195 1.865.195Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303Diğer Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -52.064.203 7.573.204 30.410.827 909.676 31.320.503Transferler1.108.277 6.464.927 -7.573.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.112 1.042.232 28.519.912 29.623.256 5.267.094 34.890.350Sermaye Arttırımı16.876.076 16.876.076Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)5.962.359 -4.635.137 1.327.222 1.327.222Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.916.759 4.888.068Dönem Karı (Zararı)33.810.843 7.449.337Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.810.843 7.449.337Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-900.458 -1.108.516Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 678.941 356.858Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.444.075 261.796Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.444.075 260.574Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 1.222Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler138.864 44.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 69.924 158.267Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 21.106 480.150Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 47.834 -593.871Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler52.317 29.943Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri29 3.759 36.139Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri48.558 -6.196Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.285.169Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.285.169Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 666.351 1.483.510Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -992.856 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.216.709 -1.068.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.350.763 19.450.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.219.514 24.294.414Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 38.137 1.183.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 3.106.259 -2.980.719Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.295.940 -17.693.897Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -1.216.514 -218.857Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 48.924.747 -26.034.304Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 91.858 -113.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.861.561 1.044.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.127.094 5.272.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -102.056 -20.305Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -108.279 -364.316YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.242.193 -5.126.332Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları662.925 -1.099.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.916.553 193.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -21.970.186 -1.201.699Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.389.831Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları148.515 371.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.196.012 237.910Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.876.076 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları1.327.222 2.249.999Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.947.469Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.286 -3.959.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.870.578 -354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.870.578 -354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 48.892 49.246DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 59.919.470 48.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 59.919.470 48.892Ticari Alacaklar13.140.043 7.393.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 4.313 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.135.730 7.393.763Diğer Alacaklar311.143 6.003.324İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,8 0 5.692.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 311.143 311.051Stoklar9 32.095 70.232Peşin Ödenmiş Giderler10 252.172 3.358.431Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 71.563Diğer Dönen Varlıklar19 5.739.728 1.549.949ARA TOPLAM79.394.651 18.496.154Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 0 148.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR79.394.651 18.644.669DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar43.218.839 35.307.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 43.218.839 35.307.144Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 6.800.000 10.200.000Maddi Duran Varlıklar13 27.078.996 4.654.965Kullanım Hakkı Varlıkları16 1.059.653 1.780.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.942.572 2.515.703Şerefiye3 436.473 1.099.398Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.506.099 1.416.305Ertelenmiş Vergi Varlığı26 753.499 501.795TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.853.559 54.960.404TOPLAM VARLIKLAR160.248.210 73.605.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 409.205 443.892Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 0 38.051Ticari Borçlar17.809.427 27.101.608İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,7 0 75.656İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 17.809.427 27.025.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 387.584 1.604.098Diğer Borçlar52.835.270 4.182.999İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 50.651.606 74.458İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.183.664 4.108.541Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 320.245 228.387Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 642.736 0Kısa Vadeli Karşılıklar947.207 892.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 96.648 110.872Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 850.559 781.619Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 376.863 4.271.562ARA TOPLAM73.728.537 38.763.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.728.537 38.763.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 791.984 1.465.526Diğer Borçlar0 44.596İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 0 3.003İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 41.593Uzun Vadeli Karşılıklar414.724 479.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 414.724 479.224Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 874.426 553.864Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 24.388 801.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.105.522 3.344.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.834.059 42.107.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.361.305 30.587.627Ödenmiş Sermaye20 105.000.000 105.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 0 -5.962.359Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.031.646 1.031.646Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-24.489.849 -24.489.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)417.957 -685.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)417.957 -685.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-624.275 -685.387Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 1.042.232 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.116.052 7.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -50.234.413 -51.887.403Net Dönem Karı veya Zararı27 28.519.912 7.573.204Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.052.846 909.676TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.414.151 31.497.303TOPLAM KAYNAKLAR160.248.210 73.605.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 4.380.207 5.030.387Satışların Maliyeti21 -1.706.721 -3.838.432TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.673.486 1.191.955BRÜT KAR (ZARAR)2.673.486 1.191.955Genel Yönetim Giderleri22 -9.583.980 -7.410.582Pazarlama Giderleri22 -108.033 -110.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 52.931.604 34.120.752Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -19.337.174 -22.024.644ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.575.903 5.767.269Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 8.880.935 7.222.015Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -86.790 -66.496FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.370.048 12.922.788Finansman Gelirleri25 9.156 47.825Finansman Giderleri25 -902.010 -4.037.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.477.194 8.932.847Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-666.351 -1.483.510Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -822.578 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 156.227 -1.483.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.810.843 7.449.337DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)33.810.843 7.449.337Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.290.931 -123.867Ana Ortaklık Payları27 28.519.912 7.573.204Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL hisse başına) 27 0,27920000 0,07520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.079.507 -108.771Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.302.791 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 46.592 -142.622Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-269.876 33.851Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -9.318 33.851Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-260.558 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.079.507 -108.771TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.890.350 7.340.566Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.314.768 -121.392Ana Ortaklık Payları29.575.582 7.461.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915304BIST