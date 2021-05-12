***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303Transferler32.034 10.466.143 10.498.177 806.087 11.304.264Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -653.353 7.775 -44.314.199 10.466.143 41.085.804 1.715.763 42.801.567Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151Transferler246.738 28.273.174 -28.519.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.344 4.807.989 4.801.645 670.424 5.472.069Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 1.278.384 -24.489.849 -630.619 1.042.232 1.116.052 -21.961.239 4.807.989 66.162.950 23.723.270 89.886.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.724.774 -257.361Dönem Karı (Zararı)5.461.023 11.237.321Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.461.023 11.237.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler666.380 411.652Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 181.227 100.837Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-137.244 261.796Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-137.244 260.574Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 1.222Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler224.145 145.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 224.145 145.341Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.875 31.194Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri29 4.616 46.539Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21.259 -15.345Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 372.377 46.793Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 0 -174.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.616.492 -11.886.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 11.714.099 -2.386.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.775.803 -4.380.445Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -8.235 23.475Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -98.544 -1.822.607Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 666.939 830.171Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -37.370 153.009Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -9.197.554 -745.947Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 82.919 312.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.057 -3.869.419Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.510.911 -237.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -102.056 -20.305Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -684.081 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 327.407Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.529.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 0 -1.201.699FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.508 -103.510Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 66.068Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -44.055Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-114.508 -125.523YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.610.266 -33.464NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.610.266 -33.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 59.919.470 48.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 63.529.736 15.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 63.529.736 59.919.470Ticari Alacaklar1.541.929 13.140.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 4.504 4.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.537.425 13.135.730Diğer Alacaklar767.771 311.143İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 767.771 311.143Stoklar9 40.330 32.095Peşin Ödenmiş Giderler10 350.716 252.172Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36.426 0Diğer Dönen Varlıklar19 5.542.192 5.739.728ARA TOPLAM71.809.100 79.394.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.809.100 79.394.651DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar47.538.014 43.218.839İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 47.538.014 43.218.839Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 6.800.000 6.800.000Maddi Duran Varlıklar13 26.915.596 27.078.996Kullanım Hakkı Varlıkları16 962.981 1.059.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.924.745 1.942.572Şerefiye436.473 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.488.272 1.506.099Ertelenmiş Vergi Varlığı26 652.999 753.499TOPLAM DURAN VARLIKLAR84.794.335 80.853.559TOPLAM VARLIKLAR156.603.435 160.248.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 277.797 409.205Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 499 0Ticari Borçlar18.480.982 17.809.427İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 18.480.982 17.809.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 350.214 387.584Diğer Borçlar43.571.492 52.835.270İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 41.551.391 50.651.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.020.101 2.183.664Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 403.164 320.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 279.448 642.736Kısa Vadeli Karşılıklar957.314 947.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 106.755 96.648Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 850.559 850.559Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 240.771 376.863ARA TOPLAM64.561.681 73.728.537TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.561.681 73.728.537UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 789.809 791.984Uzun Vadeli Karşılıklar512.898 414.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 512.898 414.724Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 852.827 874.426Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 0 24.388TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.155.534 2.105.522TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.717.215 75.834.059ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.162.950 61.361.305Ödenmiş Sermaye20 105.000.000 105.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.278.384 1.031.646Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-24.489.849 -24.489.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)411.613 417.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)411.613 417.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-630.619 -624.275Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 1.042.232 1.042.232Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.116.052 1.116.052Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -21.961.239 -50.234.413Net Dönem Karı veya Zararı4.807.989 28.519.912Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.723.270 23.052.846TOPLAM ÖZKAYNAKLAR89.886.220 84.414.151TOPLAM KAYNAKLAR156.603.435 160.248.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 2.264.469 493.781Satışların Maliyeti21 -472.332 -506.900TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.792.137 -13.119BRÜT KAR (ZARAR)1.792.137 -13.119Genel Yönetim Giderleri22 -1.973.217 -2.571.760Pazarlama Giderleri22 -36.671 -158.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.934.402 16.570.726Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.449.819 -2.778.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.266.832 11.049.014Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.655.341 431.771FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.922.173 11.480.785Finansman Giderleri25 -88.773 -196.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.833.400 11.284.114Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-372.377 -46.793Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -284.367 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -88.010 -46.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.461.023 11.237.321DÖNEM KARI (ZARARI)5.461.023 11.237.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar653.034 771.178Ana Ortaklık Payları4.807.989 10.466.143Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL hisse başına) 27 0,27920000 0,11110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.046 66.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.808 85.824Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.762 -18.881Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.762 -18.881Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.046 66.943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.472.069 11.304.264Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar670.424 806.087Ana Ortaklık Payları4.801.645 10.498.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936437BIST