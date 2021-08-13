***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303Transferler7.573.204 -7.573.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.466 990.645 13.927.222 14.962.333 -195.966 14.766.367Dönem Sonu Bakiyeler21 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -640.921 990.645 7.775 -44.314.199 13.927.222 45.549.960 713.710 46.263.670Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 0 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151Transferler28.519.912 -28.519.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.733 228.163 -6.465.682 -6.277.818 -6.277.818Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 0 24.612.637 -23.052.846 1.559.791Dönem Sonu Bakiyeler21 105.000.000 127 -564.580 1.234.829 3.276 -19.511.846 -6.465.682 79.696.124 0 79.696.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.559.890 7.021.970Dönem Karı (Zararı)-6.465.682 13.698.808Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.465.682 13.698.808Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.580.778 607.997Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 365.785 190.964Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.045.780 261.796Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 260.574Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 1.222Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.045.780 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.584.065 143.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 113.992 164.976Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 21.106 21.106Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 14.448.967 -42.212Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.121 15.040Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri29 0 21.325Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri37.121 -6.285Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -451.973 80.924Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 0 -84.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.883.459 -7.222.698Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 9.504.731 -330.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 6.439.513 -4.269.151Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 32.095 33.806Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -273.745 -7.300.317Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 241.323 998.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -143.350 145.591Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -48.684.789 6.988.321Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -320.245 353.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler321.008 -3.842.739Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.768.363 7.084.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -102.056 -62.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -689.471 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.359.666 975.847Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1.792.932 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 662.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 324.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -433.266 -11.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.286 -263.543Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -7.286Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.286 -256.257YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.207.510 7.734.274NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.207.510 7.734.274DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 59.919.470 48.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 37.711.960 7.783.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 37.711.960 59.919.470Ticari Alacaklar3.598.191 13.140.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 0 4.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.598.191 13.135.730Diğer Alacaklar58.086 311.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 58.086 311.143Stoklar9 0 32.095Peşin Ödenmiş Giderler10 525.917 252.172Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.735 0Diğer Dönen Varlıklar19 5.188.369 5.739.728ARA TOPLAM47.129.258 79.394.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.129.258 79.394.651DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar37.032.383 43.218.839İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 37.032.383 43.218.839Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 6.800.000 6.800.000Maddi Duran Varlıklar13 25.108.036 27.078.996Kullanım Hakkı Varlıkları16 0 1.059.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 149.640 1.942.572Şerefiye3 0 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 149.640 1.506.099Ertelenmiş Vergi Varlığı26 25.884 753.499TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.115.943 80.853.559TOPLAM VARLIKLAR116.245.201 160.248.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 0 409.205Ticari Borçlar18.050.750 17.809.427İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 18.050.750 17.809.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 244.234 387.584Diğer Borçlar1.774.214 52.835.270İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 81.239 50.651.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.692.975 2.183.664Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 320.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 642.736Kısa Vadeli Karşılıklar15.509.912 947.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 189.280 96.648Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 15.320.632 850.559Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 153.717 376.863ARA TOPLAM35.732.827 73.728.537TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.732.827 73.728.537UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 0 791.984Uzun Vadeli Karşılıklar339.944 414.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 339.944 414.724Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 459.124 874.426Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 17.182 24.388TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER816.250 2.105.522TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.549.077 75.834.059ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.696.124 61.361.305Ödenmiş Sermaye20 105.000.000 105.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)127 1.031.646Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 -24.489.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)670.249 417.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)670.249 417.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-564.580 -624.275Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.234.829 1.042.232Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.276 1.116.052Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.511.846 -50.234.413Net Dönem Karı veya Zararı27 -6.465.682 28.519.912Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 23.052.846TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.696.124 84.414.151TOPLAM KAYNAKLAR116.245.201 160.248.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 4.101.215 899.944 1.836.746 406.163Satışların Maliyeti21 -1.256.078 -848.497 -783.746 -341.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.845.137 51.447 1.053.000 64.566BRÜT KAR (ZARAR)2.845.137 51.447 1.053.000 64.566Genel Yönetim Giderleri22 -2.703.908 -4.691.525 -730.691 -2.119.765Pazarlama Giderleri22 -58.486 -87.290 -21.815 71.207Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 9.292.900 24.526.467 3.358.498 7.955.741Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -28.349.583 -6.191.685 -25.899.764 -3.413.349ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-18.973.940 13.607.414 -22.240.772 2.558.400Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 14.209.544 363.687 11.554.203 -68.084Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.045.780 0 -2.045.780 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.810.176 13.971.101 -12.732.349 2.490.316Finansman Giderleri25 -107.479 -191.369 -18.706 5.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.917.655 13.779.732 -12.751.055 2.495.618Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri451.973 -80.924 824.350 -34.131Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0 284.367 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri451.973 -80.924 539.983 -34.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.465.682 13.698.808 -11.926.705 2.461.487DÖNEM KARI (ZARARI)-6.465.682 13.698.808 -11.926.705 2.461.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -228.414 -653.034 -999.592Ana Ortaklık Payları27 -6.465.682 13.927.222 -11.273.671 3.461.079Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 27 0,27920000 0,13710000 0,00000000 0,06190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar187.864 1.067.559 176.818 1.000.616Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)240.746 1.270.059 240.746 1.270.059Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -5.916 98.608 -19.724 12.784Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.966 -301.108 -44.204 -282.227Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.183 -21.694 3.945 -2.813Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-48.149 -279.414 -48.149 -279.414Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)187.864 1.067.559 176.818 1.000.616TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.277.818 14.766.367 -11.749.887 3.462.103Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -195.966 -670.424 -1.002.053Ana Ortaklık Payları-6.277.818 14.962.333 -11.079.463 4.464.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958037BIST