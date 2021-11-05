***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303Diğer Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -52.064.203 7.573.204 30.410.827 909.676 31.320.503Transferler1.725.340 4.724.262 -7.573.204 -1.123.602 1.123.602 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)155.595 1.239.655 28.363.878 29.759.128 2.251.468 32.010.596Sermaye Arttırımı2.634.370 2.634.370Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)5.962.359 -4.635.137 1.327.222 1.327.222Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)570.325 -19.433 -1.767.690 -1.216.798 1.212.281 -4.517Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 1.601.971 -24.489.849 -549.225 1.239.655 1.733.115 -53.742.768 28.363.878 59.156.777 8.131.397 67.288.174Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 1.031.646 -24.489.849 624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151Transferler28.516.912 -28.519.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)110.794 2.855.821 -627.421 2.339.194 2.339.194Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 24.612.637 -23.052.846 1.559.791Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 127 -449.053 3.898.053 3.276 -19.511.846 -627.421 88.313.136 88.313.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.094.931 13.104.335Dönem Karı (Zararı)-627.421 30.433.049Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-627.421 30.433.049Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.296.028 377.242Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 487.468 551.092Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.678.405 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.678.405 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-554.375 -203.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 115.140 182.469Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 21.106 -1.054Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -690.621 -384.901Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-138.596 12.190Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 17.761Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-138.596 -5.571Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.400.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.400.000 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 2.631.070 102.044Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -84.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.367.509 -17.712.578Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.285.540 -5.698.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 9.614.016 -5.022.650Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 32.095 -6.126Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -186.044 -1.946.266Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -454.816 -743.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -148.901 318.436Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -49.881.926 -1.173.390Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -320.245 627.490İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler692.772 -4.067.685Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.290.958 13.097.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -102.056 -64.236Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -1.701.917 70.858YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.086.334 967.148Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1.792.932 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 662.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 324.141Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -2.879.266 -19.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.555 3.543.615Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.634.370İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 1.327.222Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.555 -7.286Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -410.691YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.189.820 17.615.098NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.189.820 17.615.098DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 59.919.470 48.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 21.729.650 17.663.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 21.729.650 59.919.470Ticari Alacaklar4.993.099 13.140.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 0 4.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.993.099 13.135.730Diğer Alacaklar58.085 311.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 58.085 311.143Stoklar9 0 32.095Peşin Ödenmiş Giderler10 438.216 252.172Diğer Dönen Varlıklar19 4.706.373 5.739.728ARA TOPLAM31.925.423 79.394.651Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.925.423 79.394.651DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar33.857.881 43.218.839İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.857.881 43.218.839Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 14.200.000 6.800.000Maddi Duran Varlıklar13 30.142.484 27.078.996Kullanım Hakkı Varlıkları16 0 1.059.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar135.913 1.942.572Şerefiye0 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 135.913 1.506.099Ertelenmiş Vergi Varlığı28 0 753.499TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.336.278 80.853.559TOPLAM VARLIKLAR110.261.701 160.248.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 0 409.205Ticari Borçlar17.354.611 17.809.427İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 17.354.611 17.809.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 238.683 387.584Diğer Borçlar575.807 52.835.270İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 75.638 50.651.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 500.169 2.183.664Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 320.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 711.489 642.736Kısa Vadeli Karşılıklar351.369 947.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 170.325 96.648Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 181.044 850.559Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 60.668 376.863ARA TOPLAM19.292.627 73.728.537TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.292.627 73.728.537UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 0 791.984Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 215.638 414.724Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.440.300 874.426Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 0 24.388TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.655.938 2.105.522TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.948.565 75.834.059ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.313.136 61.361.305Ödenmiş Sermaye20 105.000.000 105.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)127 1.031.646Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 -24.489.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.449.000 417.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.449.000 417.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -449.053 -624.275Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 3.898.053 1.042.232Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.276 1.116.052Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -19.511.846 -50.234.413Net Dönem Karı veya Zararı-627.421 28.519.912Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 23.052.846TOPLAM ÖZKAYNAKLAR88.313.136 84.414.151TOPLAM KAYNAKLAR110.261.701 160.248.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 7.578.364 1.968.947 3.477.149 1.069.003Satışların Maliyeti21 -1.649.061 -1.217.056 -392.983 -368.559TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.929.303 751.891 3.084.166 700.444BRÜT KAR (ZARAR)5.929.303 751.891 3.084.166 700.444Genel Yönetim Giderleri22 -4.490.743 -5.467.566 -1.786.835 -776.041Pazarlama Giderleri22 -87.856 -116.611 -29.370 -29.321Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 12.168.067 40.408.997 2.875.167 15.882.530Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -30.909.331 -11.079.693 -2.559.748 -4.888.008ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.390.560 24.497.018 1.583.380 10.889.604Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 22.094.639 6.612.651 7.885.095 6.248.964Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.678.405 -48.339 -632.625 -48.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.025.674 31.061.330 8.835.850 17.090.229Finansman Giderleri25 -22.025 -526.237 85.454 -334.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.003.649 30.535.093 8.921.304 16.755.361Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.631.070 -102.044 -3.083.043 -21.120Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.770.670 0 -1.770.670 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -860.400 -102.044 -1.312.373 -21.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-627.421 30.433.049 5.838.261 16.734.241DÖNEM KARI (ZARARI)-627.421 30.433.049 5.838.261 16.734.241Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 2.069.171 0 2.297.585Ana Ortaklık Payları-627.421 28.363.878 5.838.261 14.436.656Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 29 0,01110000 0,27920000 -0,26810000 0,14130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.966.615 1.577.547 2.778.751 509.988Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.569.775 1.797.726 3.329.029 527.667Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -741.653 -444.951 -694.687 -143.843Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-27.699 -49.450 -28.882 -27.756Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-713.954 -395.501 -665.805 -116.087Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.966.615 1.577.547 2.778.751 509.988TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.339.194 32.010.596 8.617.012 17.244.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 2.088.898 0 2.284.864Ana Ortaklık Payları2.339.194 29.921.698 8.617.012 14.959.365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975265BIST