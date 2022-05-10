***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:33
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151
Transferler
246.738 28.273.174 -28.519.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.344 4.807.989 4.801.645 670.424 5.472.069
Dönem Sonu Bakiyeler
19 105.000.000 1.278.384 -24.489.849 -630.619 1.042.232 1.116.052 -21.961.239 4.807.989 66.162.950 23.723.270 89.886.220
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926
Transferler
46.634.820 -46.634.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.811 -133.938 50.225.162 50.011.413 50.011.413
Dönem Sonu Bakiyeler
19 275.000.000 703.534 -710.503 4.917.896 3.276 27.122.974 50.225.162 357.262.339 357.262.339
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.728.783 3.724.774
Dönem Karı (Zararı)
50.225.162 5.461.023
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.225.162 5.461.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.222.244 666.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.166.086 181.227
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -137.244
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -137.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-304.256 224.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -343.791 224.145
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 39.535 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-213.868 25.875
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 2.123 4.616
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -215.991 21.259
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.720.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.720.000 -8.058 -8.235
Peşi(Artış)
10 -445.538 -98.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.217.117 666.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 327.672 -37.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -493.909 -9.197.554
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -601.540 82.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.450.557 37.057
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.329.130 4.510.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 721.276 -102.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -120.929 -684.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.422.599 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 35.277.486 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -38.700.085 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.080.902 -114.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 16.130.279 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -49.377 -114.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.070.480 3.610.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.070.480 3.610.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 185.275.528 59.919.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 162.205.048 63.529.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
33 162.205.048 185.275.528
Ticari Alacaklar
20.069.760 3.882.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.069.760 3.882.320
Diğer Alacaklar
31.429.038 57.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.429.038 57.009
Stoklar
9 8.058 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 671.628 226.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 725.172
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.176.261 6.553.274
ARA TOPLAM
216.559.793 196.719.393
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.559.793 196.719.393
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
45.362.456 45.361.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.362.456 45.361.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 52.720.000 36.000.000
Maddi Duran Varlıklar
12 79.807.336 51.351.785
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 474.136 499.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 144.120 120.270
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 144.120 120.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 -754.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.508.048 132.578.612
TOPLAM VARLIKLAR
395.067.841 329.298.005
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 72.199 121.576
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29 10.224.231 0
Ticari Borçlar
7 213.295 15.428.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 213.295 15.428.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 408.003 80.331
Diğer Borçlar
8 359.443 429.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 359.443 429.643
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 601.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 9.450.248 479.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
588.557 356.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 367.978 175.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 220.579 181.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 260.424 186.880
ARA TOPLAM
21.576.400 17.684.162
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.576.400 17.684.162
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 5.906.048 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
721.276 436.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 721.276 436.708
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 9.601.778 3.926.208
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.229.102 4.362.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.805.502 22.047.078
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
357.262.339 307.250.927
Ödenmiş Sermaye
19 275.000.000 275.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 703.534 703.534
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.207.393 4.421.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.207.393 4.421.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-710.503 -630.692
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.917.896 5.051.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.276 3.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 27.122.974 -19.511.846
Net Dönem Karı veya Zararı
28 50.225.162 46.634.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
357.262.339 307.250.927
TOPLAM KAYNAKLAR
395.067.841 329.298.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 17.664.393 2.264.469
Satışların Maliyeti
20 -10.830.754 -472.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.833.639 1.792.137
BRÜT KAR (ZARAR)
6.833.639 1.792.137
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.452.204 -1.973.217
Pazarlama Giderleri
21 -59.967 -36.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 12.281.065 5.934.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -647.525 -2.449.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.955.008 3.266.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 51.170.901 2.655.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.125.909 5.922.173
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
25 -1.109.232 -88.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.016.677 5.833.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.791.515 -372.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.816.787 -284.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.974.728 -88.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.225.162 5.461.023
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.225.162 5.461.023
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 653.034
Ana Ortaklık Payları
50.225.162 4.807.989
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (1 TL hisse başına) 28 0,18260000 0,27920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-213.749 11.046
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-167.424 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -99.764 13.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.439 -2.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.953 -2.762
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
33.486 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-213.749 11.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.011.413 5.472.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 670.424
Ana Ortaklık Payları
50.011.413 4.801.645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028580
BIST