***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151Transferler246.738 28.273.174 -28.519.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.344 4.807.989 4.801.645 670.424 5.472.069Dönem Sonu Bakiyeler19 105.000.000 1.278.384 -24.489.849 -630.619 1.042.232 1.116.052 -21.961.239 4.807.989 66.162.950 23.723.270 89.886.220Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926Transferler46.634.820 -46.634.820Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-79.811 -133.938 50.225.162 50.011.413 50.011.413Dönem Sonu Bakiyeler19 275.000.000 703.534 -710.503 4.917.896 3.276 27.122.974 50.225.162 357.262.339 357.262.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.728.783 3.724.774Dönem Karı (Zararı)50.225.162 5.461.023Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.225.162 5.461.023Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.222.244 666.380Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.166.086 181.227Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -137.244Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -137.244Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-304.256 224.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -343.791 224.145Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 39.535 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-213.868 25.875Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 2.123 4.616Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -215.991 21.259Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.720.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -16.720.000 -8.058 -8.235Peşi(Artış)10 -445.538 -98.544Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.217.117 666.939Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 327.672 -37.370Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -493.909 -9.197.554Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -601.540 82.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.450.557 37.057Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.329.130 4.510.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 721.276 -102.056Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -120.929 -684.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.422.599 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 35.277.486 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -38.700.085 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.080.902 -114.508Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29 16.130.279 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -49.377 -114.508YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.070.480 3.610.266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.070.480 3.610.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33 185.275.528 59.919.470DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33 162.205.048 63.529.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri33 162.205.048 185.275.528Ticari Alacaklar20.069.760 3.882.320İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 20.069.760 3.882.320Diğer Alacaklar31.429.038 57.009İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 31.429.038 57.009Stoklar9 8.058 0Peşin Ödenmiş Giderler10 671.628 226.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 725.172Diğer Dönen Varlıklar18 2.176.261 6.553.274ARA TOPLAM216.559.793 196.719.393TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR216.559.793 196.719.393DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar45.362.456 45.361.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 45.362.456 45.361.819Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 52.720.000 36.000.000Maddi Duran Varlıklar12 79.807.336 51.351.785Kullanım Hakkı Varlıkları15 474.136 499.018Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 144.120 120.270Şerefiye0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 144.120 120.270Ertelenmiş Vergi Varlığı0 -754.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR178.508.048 132.578.612TOPLAM VARLIKLAR395.067.841 329.298.005KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29 72.199 121.576Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29 10.224.231 0Ticari Borçlar7 213.295 15.428.289İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 213.295 15.428.289Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 408.003 80.331Diğer Borçlar8 359.443 429.643İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 359.443 429.643Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 601.540Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 9.450.248 479.562Kısa Vadeli Karşılıklar588.557 356.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 367.978 175.297Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 220.579 181.044Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 260.424 186.880ARA TOPLAM21.576.400 17.684.162TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.576.400 17.684.162UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar29 5.906.048 0Uzun Vadeli Karşılıklar721.276 436.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 721.276 436.708Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 9.601.778 3.926.208Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.229.102 4.362.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.805.502 22.047.078ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar357.262.339 307.250.927Ödenmiş Sermaye19 275.000.000 275.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 703.534 703.534Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.207.393 4.421.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.207.393 4.421.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-710.503 -630.692Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.917.896 5.051.835Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 3.276 3.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 27.122.974 -19.511.846Net Dönem Karı veya Zararı28 50.225.162 46.634.820Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR357.262.339 307.250.927TOPLAM KAYNAKLAR395.067.841 329.298.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 17.664.393 2.264.469Satışların Maliyeti20 -10.830.754 -472.332TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.833.639 1.792.137BRÜT KAR (ZARAR)6.833.639 1.792.137Genel Yönetim Giderleri21 -3.452.204 -1.973.217Pazarlama Giderleri21 -59.967 -36.671Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 12.281.065 5.934.402Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -647.525 -2.449.819ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.955.008 3.266.832Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 51.170.901 2.655.341FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.125.909 5.922.173Finansman Gelirleri25 0 0Finansman Giderleri25 -1.109.232 -88.773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.016.677 5.833.400Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.791.515 -372.377Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -9.816.787 -284.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -4.974.728 -88.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.225.162 5.461.023DÖNEM KARI (ZARARI)50.225.162 5.461.023Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 653.034Ana Ortaklık Payları50.225.162 4.807.989Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL hisse başına) 28 0,18260000 0,27920000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-213.749 11.046Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-167.424 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -99.764 13.808Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler53.439 -2.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19.953 -2.762Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi33.486 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-213.749 11.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.011.413 5.472.069Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 670.424Ana Ortaklık Payları50.011.413 4.801.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028580BIST