***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:12
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151
Transferler
28.519.912 -28.519.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.733 192.597 -6.465.682 -6.277.818 -6.277.818
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 24.612.637 -23.052.846 1.559.791
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 127 -564.580 1.234.829 3.276 -19.511.846 -6.465.682 79.696.124 79.696.124
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926
Transferler
935.696 45.699.124 -46.634.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.536 5.483.703 60.749.978 66.297.217 66.297.217
Dönem Sonu Bakiyeler
20 275.000.000 703.534 -567.156 10.535.537 938.972 26.187.278 60.749.978 373.548.143 373.548.143
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.237.545 -23.559.890
Dönem Karı (Zararı)
60.749.978 -6.465.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
60.749.978 -6.465.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.061.493 16.580.778
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,16 4.821.085 365.785
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.045.780
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 2.045.780
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-271.012 14.584.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -174.547 113.992
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 21.106
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -96.465 14.448.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-145.734 37.121
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 178.838 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -324.572 37.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.720.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-16.720.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 18.195.889 -451.973
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -26.941.721 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.637.410 -32.883.459
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-35.375.952 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -25.972.548 9.504.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.611.388 6.439.513
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -33.375 32.095
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -5.451.577 -273.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.105.970 241.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 423.308 -143.350
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -340.126 -48.684.789
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -563.894 -320.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.959.396 321.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.948.925 -22.768.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 520.026 -102.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -9.808.646 -689.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.292.565 1.359.666
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 1.792.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 35.093.472 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -48.548.838 -433.266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -25.837.199 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.858.417 -7.286
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 37.094.345 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30 -4.168.046 -7.286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -67.882 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.671.693 -22.207.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.671.693 -22.207.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 185.275.528 59.919.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 149.603.835 37.711.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
34 149.603.835 185.275.528
Finansal Yatırımlar
35.375.952 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 35.375.952 0
Ticari Alacaklar
30.179.440 3.882.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 30.179.440 3.882.320
Diğer Alacaklar
280.352 57.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 280.352 57.009
Stoklar
10 33.375 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 838.889 226.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 725.172
Diğer Dönen Varlıklar
19 2.858.074 6.553.274
ARA TOPLAM
219.169.917 196.719.393
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
219.169.917 196.719.393
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
42.527.088 45.361.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.527.088 45.361.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 78.557.199 36.000.000
Maddi Duran Varlıklar
13 94.033.603 51.351.785
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 570.316 499.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 139.698 120.270
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 139.698 120.270
Peşin Ödenmiş Giderler
4.838.778 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
220.666.682 133.332.892
TOPLAM VARLIKLAR
439.836.599 330.052.285
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
195.882 121.576
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 24.226.842 0
Ticari Borçlar
8 16.713.097 15.428.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 16.713.097 15.428.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 503.639 80.331
Diğer Borçlar
9 289.243 429.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 289.243 429.643
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 37.646 601.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 3.555.969 479.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
442.617 356.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 358.038 175.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 84.579 181.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 451.076 186.880
ARA TOPLAM
46.416.011 17.684.162
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.416.011 17.684.162
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 8.699.457 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
520.026 436.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 520.026 436.708
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 10.652.962 4.680.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.872.445 5.117.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.288.456 22.801.358
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
373.548.143 307.250.927
Ödenmiş Sermaye
20 275.000.000 275.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 703.534 703.534
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.968.381 4.421.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.968.381 4.421.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-567.156 -630.692
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.535.537 5.051.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 938.972 3.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 26.187.278 -19.511.846
Net Dönem Karı veya Zararı
29 60.749.978 46.634.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
373.548.143 307.250.927
TOPLAM KAYNAKLAR
439.836.599 330.052.285
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 37.824.162 4.101.215 20.159.769 1.836.746
Satışların Maliyeti
21 -28.627.043 -1.256.078 -17.796.289 -783.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.197.119 2.845.137 2.363.480 1.053.000
BRÜT KAR (ZARAR)
9.197.119 2.845.137 2.363.480 1.053.000
Genel Yönetim Giderleri
22 -6.620.641 -2.703.908 -3.168.437 -730.691
Pazarlama Giderleri
22 -91.127 -58.486 -31.160 -21.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 22.489.757 9.292.900 10.208.692 3.358.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.027.580 -28.349.583 -380.055 -25.899.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.947.528 -18.973.940 8.992.520 -22.240.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 58.153.872 14.209.544 6.982.971 11.554.203
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -2.045.780 0 -2.045.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.101.400 -6.810.176 15.975.491 -12.732.349
Finansman Giderleri
26 -3.155.533 -107.479 -2.046.301 -18.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.945.867 -6.917.655 13.929.190 -12.751.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.195.889 451.973 -3.404.374 824.350
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -13.610.225 0 -3.793.438 284.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.585.664 451.973 389.064 539.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.749.978 -6.465.682 10.524.816 -11.926.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.749.978 -6.465.682 10.524.816 -11.926.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 -653.034
Ana Ortaklık Payları
29 60.749.978 -6.465.682 10.524.816 -11.273.671
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (1 TL hisse başına) 29 0,22090000 0,27920000 0,03830000 -0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.547.239 187.864 5.760.988 176.818
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.854.628 240.746 7.022.052 240.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 79.420 -5.916 179.184 -19.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.386.809 -46.966 -1.440.248 -44.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.884 1.183 -35.837 3.945
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.370.925 -48.149 -1.404.411 -48.149
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.547.239 187.864 5.760.988 176.818
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.297.217 -6.277.818 16.285.804 -11.749.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 -670.424
Ana Ortaklık Payları
66.297.217 -6.277.818 16.285.804 -11.079.463
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055212
BIST