***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151Transferler28.519.912 -28.519.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.733 192.597 -6.465.682 -6.277.818 -6.277.818Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 24.612.637 -23.052.846 1.559.791Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 127 -564.580 1.234.829 3.276 -19.511.846 -6.465.682 79.696.124 79.696.124Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926Transferler935.696 45.699.124 -46.634.820Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.536 5.483.703 60.749.978 66.297.217 66.297.217Dönem Sonu Bakiyeler20 275.000.000 703.534 -567.156 10.535.537 938.972 26.187.278 60.749.978 373.548.143 373.548.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.237.545 -23.559.890Dönem Karı (Zararı)60.749.978 -6.465.682Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)60.749.978 -6.465.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-21.061.493 16.580.778Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,16 4.821.085 365.785Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 2.045.780Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 0 2.045.780Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-271.012 14.584.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -174.547 113.992Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 21.106Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -96.465 14.448.967Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-145.734 37.121Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 178.838 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -324.572 37.121Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.720.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-16.720.000 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 18.195.889 -451.973Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -26.941.721 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.637.410 -32.883.459Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-35.375.952 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -25.972.548 9.504.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 2.611.388 6.439.513Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -33.375 32.095Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -5.451.577 -273.745Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.105.970 241.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 423.308 -143.350Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -340.126 -48.684.789Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -563.894 -320.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.959.396 321.008Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.948.925 -22.768.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 520.026 -102.056Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -9.808.646 -689.471YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.292.565 1.359.666Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 1.792.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 35.093.472 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -48.548.838 -433.266Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -25.837.199 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.858.417 -7.286Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30 37.094.345 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları30 -4.168.046 -7.286Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -67.882 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.671.693 -22.207.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.671.693 -22.207.510DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34 185.275.528 59.919.470DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34 149.603.835 37.711.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri34 149.603.835 185.275.528Finansal Yatırımlar35.375.952 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6 35.375.952 0Ticari Alacaklar30.179.440 3.882.320İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 30.179.440 3.882.320Diğer Alacaklar280.352 57.009İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 280.352 57.009Stoklar10 33.375 0Peşin Ödenmiş Giderler11 838.889 226.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 725.172Diğer Dönen Varlıklar19 2.858.074 6.553.274ARA TOPLAM219.169.917 196.719.393TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR219.169.917 196.719.393DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar42.527.088 45.361.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 42.527.088 45.361.819Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 78.557.199 36.000.000Maddi Duran Varlıklar13 94.033.603 51.351.785Kullanım Hakkı Varlıkları16 570.316 499.018Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 139.698 120.270Şerefiye0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 139.698 120.270Peşin Ödenmiş Giderler4.838.778 0Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR220.666.682 133.332.892TOPLAM VARLIKLAR439.836.599 330.052.285KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar195.882 121.576Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30 24.226.842 0Ticari Borçlar8 16.713.097 15.428.289İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 16.713.097 15.428.289Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 503.639 80.331Diğer Borçlar9 289.243 429.643İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 289.243 429.643Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 37.646 601.540Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 3.555.969 479.562Kısa Vadeli Karşılıklar442.617 356.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 358.038 175.297Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 84.579 181.044Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 451.076 186.880ARA TOPLAM46.416.011 17.684.162TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.416.011 17.684.162UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30 8.699.457 0Uzun Vadeli Karşılıklar520.026 436.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 520.026 436.708Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 10.652.962 4.680.488Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.872.445 5.117.196TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.288.456 22.801.358ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar373.548.143 307.250.927Ödenmiş Sermaye20 275.000.000 275.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 703.534 703.534Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.968.381 4.421.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.968.381 4.421.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-567.156 -630.692Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.535.537 5.051.835Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 938.972 3.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 26.187.278 -19.511.846Net Dönem Karı veya Zararı29 60.749.978 46.634.820Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR373.548.143 307.250.927TOPLAM KAYNAKLAR439.836.599 330.052.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 37.824.162 4.101.215 20.159.769 1.836.746Satışların Maliyeti21 -28.627.043 -1.256.078 -17.796.289 -783.746TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.197.119 2.845.137 2.363.480 1.053.000BRÜT KAR (ZARAR)9.197.119 2.845.137 2.363.480 1.053.000Genel Yönetim Giderleri22 -6.620.641 -2.703.908 -3.168.437 -730.691Pazarlama Giderleri22 -91.127 -58.486 -31.160 -21.815Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 22.489.757 9.292.900 10.208.692 3.358.498Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -1.027.580 -28.349.583 -380.055 -25.899.764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.947.528 -18.973.940 8.992.520 -22.240.772Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 58.153.872 14.209.544 6.982.971 11.554.203Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -2.045.780 0 -2.045.780FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.101.400 -6.810.176 15.975.491 -12.732.349Finansman Giderleri26 -3.155.533 -107.479 -2.046.301 -18.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)78.945.867 -6.917.655 13.929.190 -12.751.055Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.195.889 451.973 -3.404.374 824.350Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -13.610.225 0 -3.793.438 284.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.585.664 451.973 389.064 539.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)60.749.978 -6.465.682 10.524.816 -11.926.705DÖNEM KARI (ZARARI)60.749.978 -6.465.682 10.524.816 -11.926.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 -653.034Ana Ortaklık Payları29 60.749.978 -6.465.682 10.524.816 -11.273.671Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL hisse başına) 29 0,22090000 0,27920000 0,03830000 -0,00110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.547.239 187.864 5.760.988 176.818Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.854.628 240.746 7.022.052 240.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 79.420 -5.916 179.184 -19.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.386.809 -46.966 -1.440.248 -44.204Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-15.884 1.183 -35.837 3.945Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-1.370.925 -48.149 -1.404.411 -48.149Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.547.239 187.864 5.760.988 176.818TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.297.217 -6.277.818 16.285.804 -11.749.887Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 -670.424Ana Ortaklık Payları66.297.217 -6.277.818 16.285.804 -11.079.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055212BIST