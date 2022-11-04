***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 19:11
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151
Transferler
28.519.912 -28.519.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.794 2.855.821 -627.421 2.339.194 2.339.194
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 24.612.637 -23.052.846 1.559.791
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 127 -449.053 3.898.053 3.276 -19.511.846 -627.421 88.313.136 88.313.136
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926
Transferler
935.696 45.699.124 -46.634.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.508 5.483.703 115.564.604 120.971.799 120.971.799
Dönem Sonu Bakiyeler
20 275.000.000 703.534 -707.200 10.535.537 938.972 26.187.278 115.564.604 428.222.725 428.222.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.904.042 -37.094.931
Dönem Karı (Zararı)
115.564.604 -627.421
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
115.564.604 -627.421
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-59.303.918 -2.296.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,16 8.157.034 487.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.678.405
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 2.678.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-252.690 -554.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -156.225 115.140
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 21.106
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -96.465 -690.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-254.989 -138.596
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 96.555 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-351.544 -138.596
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-72.652.335 -7.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-72.652.335 -7.400.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 32.640.783 2.631.070
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -26.941.721 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.433.118 -32.367.509
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-65.685.480 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -36.120.574 8.285.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.951.193 9.614.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -108.001 32.095
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.185.627 -186.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -5.118.007 -454.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 476.806 -148.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -210.600 -49.881.926
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -600.449 -320.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.167.621 692.772
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.172.432 -35.290.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 520.026 -102.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -14.251.636 -1.701.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.440.459 -1.086.334
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 1.792.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 33.950.842 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -52.993.636 -2.879.266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -39.397.665 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.056.384 -8.555
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 40.078.298 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30 -12.906.847 -8.555
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -115.067 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.288.117 -38.189.820
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.288.117 -38.189.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 185.275.528 59.919.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 96.987.411 21.729.650
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
34 96.987.411 185.275.528
Finansal Yatırımlar
65.685.480 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 65.685.480 0
Ticari Alacaklar
40.354.438 3.882.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 40.354.438 3.882.320
Diğer Alacaklar
77.869 57.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 77.869 57.009
Stoklar
10 108.001 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.411.717 226.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 725.172
Diğer Dönen Varlıklar
19 2.439.328 6.553.274
ARA TOPLAM
208.064.244 196.719.393
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
208.064.244 196.719.393
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
39.389.766 45.361.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.389.766 45.361.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 148.050.000 36.000.000
Maddi Duran VarlıklarAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 27.345.383 121.576
Ticari Borçlar
10.406.837 15.428.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 10.406.837 15.428.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 557.137 80.331
Diğer Borçlar
219.043 429.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 219.043 429.643
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.091 601.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.931.332 479.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
448.111 356.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 363.532 175.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 84.579 181.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 240.555 186.880
ARA TOPLAM
42.149.489 17.684.162
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.149.489 17.684.162
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
707.909 436.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 707.909 436.708
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 21.244.492 4.680.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.952.401 5.117.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.101.890 22.801.358
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
428.222.725 307.250.927
Ödenmiş Sermaye
20 275.000.000 275.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
703.534 703.534
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.828.337 4.421.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.828.337 4.421.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-707.200 -630.692
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.535.537 5.051.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 938.972 3.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 26.187.278 -19.511.846
Net Dönem Karı veya Zararı
29 115.564.604 46.634.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
428.222.725 307.250.927
TOPLAM KAYNAKLAR
492.324.615 330.052.285
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 58.453.628 7.578.364 20.629.466 3.477.149
Satışların Maliyeti
21 -51.322.191 -1.649.061 -22.695.148 -392.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.131.437 5.929.303 -2.065.682 3.084.166
BRÜT KAR (ZARAR)
7.131.437 5.929.303 -2.065.682 3.084.166
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.921.019 -4.490.743 -3.300.378 -1.786.835
Pazarlama Giderleri
22 -137.637 -87.856 -46.510 -29.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 35.001.481 12.168.067 12.511.724 2.875.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.383.424 -30.909.331 -355.844 -2.559.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.690.838 -17.390.560 6.743.310 1.583.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 122.352.754 22.094.639 64.198.882 7.885.095
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -2.678.405 0 -632.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.043.592 2.025.674 70.942.192 8.835.850
Finansman Giderleri
26 -4.838.205 -22.025 -1.682.672 85.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
148.205.387 2.003.649 69.259.520 8.921.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.640.783 -2.631.070 -14.444.894 -3.083.043
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -17.428.578 -1.770.670 -3.818.353 -1.770.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -15.212.205 -860.400 -10.626.541 -1.312.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.564.604 -627.421 54.814.626 5.838.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.564.604 -627.421 54.814.626 5.838.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.564.604 -627.421 54.814.626 5.838.261
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 29 0,42020000 -0,00610000 0,19930000 -0,28530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.407.194 2.966.615 -140.045 2.778.751
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.854.628 3.569.775 0 3.329.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -95.635 138.493 -175.055 144.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.351.799 -741.653 35.010 -694.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 19.127 -27.699 35.011 -28.882
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.370.926 -713.954 -1 -665.805
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.407.194 2.966.615 -140.045 2.778.751
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.971.798 2.339.194 54.674.581 8.617.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
120.971.798 2.339.194 54.674.581 8.617.012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076993
BIST