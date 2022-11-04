***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151Transferler28.519.912 -28.519.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)110.794 2.855.821 -627.421 2.339.194 2.339.194Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 24.612.637 -23.052.846 1.559.791Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 127 -449.053 3.898.053 3.276 -19.511.846 -627.421 88.313.136 88.313.136Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926Düzeltmelerden Sonraki Tutar275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926Transferler935.696 45.699.124 -46.634.820Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.508 5.483.703 115.564.604 120.971.799 120.971.799Dönem Sonu Bakiyeler20 275.000.000 703.534 -707.200 10.535.537 938.972 26.187.278 115.564.604 428.222.725 428.222.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.904.042 -37.094.931Dönem Karı (Zararı)115.564.604 -627.421Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)115.564.604 -627.421Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-59.303.918 -2.296.028Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,16 8.157.034 487.468Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 2.678.405Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 2.678.405Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-252.690 -554.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -156.225 115.140Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 21.106Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -96.465 -690.621Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-254.989 -138.596Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 96.555 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-351.544 -138.596Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-72.652.335 -7.400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-72.652.335 -7.400.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 32.640.783 2.631.070Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -26.941.721 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-99.433.118 -32.367.509Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-65.685.480 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -36.120.574 8.285.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.951.193 9.614.016Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -108.001 32.095Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.185.627 -186.044Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -5.118.007 -454.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 476.806 -148.901Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -210.600 -49.881.926Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -600.449 -320.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.167.621 692.772Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.172.432 -35.290.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 520.026 -102.056Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -14.251.636 -1.701.917YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.440.459 -1.086.334Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 1.792.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 33.950.842 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -52.993.636 -2.879.266Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -39.397.665 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.056.384 -8.555Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30 40.078.298 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları30 -12.906.847 -8.555Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -115.067 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.288.117 -38.189.820NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.288.117 -38.189.820DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34 185.275.528 59.919.470DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34 96.987.411 21.729.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri34 96.987.411 185.275.528Finansal Yatırımlar65.685.480 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6 65.685.480 0Ticari Alacaklar40.354.438 3.882.320İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 40.354.438 3.882.320Diğer Alacaklar77.869 57.009İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 77.869 57.009Stoklar10 108.001 0Peşin Ödenmiş Giderler11 2.411.717 226.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 725.172Diğer Dönen Varlıklar19 2.439.328 6.553.274ARA TOPLAM208.064.244 196.719.393TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR208.064.244 196.719.393DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar39.389.766 45.361.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.389.766 45.361.819Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 148.050.000 36.000.000Maddi Duran VarlıklarARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30 27.345.383 121.576Ticari Borçlar10.406.837 15.428.289İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 10.406.837 15.428.289Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 557.137 80.331Diğer Borçlar219.043 429.643İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 219.043 429.643Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.091 601.540Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 2.931.332 479.562Kısa Vadeli Karşılıklar448.111 356.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 363.532 175.297Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 84.579 181.044Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 240.555 186.880ARA TOPLAM42.149.489 17.684.162TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.149.489 17.684.162UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar707.909 436.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 707.909 436.708Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 21.244.492 4.680.488Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.952.401 5.117.196TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.101.890 22.801.358ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar428.222.725 307.250.927Ödenmiş Sermaye20 275.000.000 275.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)703.534 703.534Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.828.337 4.421.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.828.337 4.421.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-707.200 -630.692Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.535.537 5.051.835Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 938.972 3.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 26.187.278 -19.511.846Net Dönem Karı veya Zararı29 115.564.604 46.634.820Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR428.222.725 307.250.927TOPLAM KAYNAKLAR492.324.615 330.052.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 58.453.628 7.578.364 20.629.466 3.477.149Satışların Maliyeti21 -51.322.191 -1.649.061 -22.695.148 -392.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.131.437 5.929.303 -2.065.682 3.084.166BRÜT KAR (ZARAR)7.131.437 5.929.303 -2.065.682 3.084.166Genel Yönetim Giderleri22 -9.921.019 -4.490.743 -3.300.378 -1.786.835Pazarlama Giderleri22 -137.637 -87.856 -46.510 -29.370Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 35.001.481 12.168.067 12.511.724 2.875.167Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -1.383.424 -30.909.331 -355.844 -2.559.748ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.690.838 -17.390.560 6.743.310 1.583.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 122.352.754 22.094.639 64.198.882 7.885.095Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -2.678.405 0 -632.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)153.043.592 2.025.674 70.942.192 8.835.850Finansman Giderleri26 -4.838.205 -22.025 -1.682.672 85.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)148.205.387 2.003.649 69.259.520 8.921.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.640.783 -2.631.070 -14.444.894 -3.083.043Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -17.428.578 -1.770.670 -3.818.353 -1.770.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -15.212.205 -860.400 -10.626.541 -1.312.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)115.564.604 -627.421 54.814.626 5.838.261DÖNEM KARI (ZARARI)115.564.604 -627.421 54.814.626 5.838.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları115.564.604 -627.421 54.814.626 5.838.261Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 29 0,42020000 -0,00610000 0,19930000 -0,28530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.407.194 2.966.615 -140.045 2.778.751Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.854.628 3.569.775 0 3.329.029Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -95.635 138.493 -175.055 144.409Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.351.799 -741.653 35.010 -694.687Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 19.127 -27.699 35.011 -28.882Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-1.370.926 -713.954 -1 -665.805Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.407.194 2.966.615 -140.045 2.778.751TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)120.971.798 2.339.194 54.674.581 8.617.012Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları120.971.798 2.339.194 54.674.581 8.617.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076993BIST