***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 12.11.2020Genel Kurul Tarihi 08.12.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.3 - Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan satış işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğine istinaden kullandırılmış olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize tebliğ edilen kararında 1.14257 TL olması gerektiği belirtilmiş ve bu çerçevede Ayrılma Hakkı Kullanım fiyatının SPK'nın söz konusu kararına istinaden 1,14257 TL fiyattan işlemiş kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL fiyat üzerinden pay sahiplerine kullandırılmasının sağlanması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - SPK'nın 07.03.2020,13/326 sayılı kararına istinaden şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının SPK'nın ilgili kararı çerçevesinde 0,8229TL olarak kullandırılmasına ilişkin olarak kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam 0,97TL fiyat üzerinden kullandırılmasının sağlanması ve SPK'nın ilgili kararı çerçevesinde şirketimizce feshedilen payların devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi konusunun Genel Kurul'un onayına sunulması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulması5 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.6 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Altınyağ Davet-Gündem-Vekaletname-2020.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname-2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2020-3.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 08 Aralık 2020 Salı günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacaktır.Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Vekaletname örneği Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888200BIST