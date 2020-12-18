***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 12.11.2020Genel Kurul Tarihi 08.12.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.3 - Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan satış işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğine istinaden kullandırılmış olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize tebliğ edilen kararında 1.14257 TL olması gerektiği belirtilmiş ve bu çerçevede Ayrılma Hakkı Kullanım fiyatının SPK'nın söz konusu kararına istinaden 1,14257 TL fiyattan işlemiş kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL fiyat üzerinden pay sahiplerine kullandırılmasının sağlanması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - SPK'nın 07.03.2020,13/326 sayılı kararına istinaden şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının SPK'nın ilgili kararı çerçevesinde 0,8229TL olarak kullandırılmasına ilişkin olarak kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam 0,97TL fiyat üzerinden kullandırılmasının sağlanması ve SPK'nın ilgili kararı çerçevesinde şirketimizce feshedilen payların devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi konusunun Genel Kurul'un onayına sunulması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulması5 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.6 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 08.12.2020 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.12.2020 tarih, 00059500648 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sezai Çalış ve Mustafa Düzen gözetiminde yapılmıştır.Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.12.2020Ek AçıklamalarALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08.12.2020 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde yapılmış olup toplantı kararları ve ekleri 16.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893850BIST