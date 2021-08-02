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***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.08.2021 17:29



***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.06.2021
Genel Kurul Tarihi 14.07.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - 2020 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Şirketin 2020 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 14.07.2021 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarih, 65393422 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sezai ÇALIŞ gözetiminde yapılmıştır.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-14.07.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 14.07.2021 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde yapılmış olup toplantı kararları ve ekleri 27.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954180


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Yarım 1.568 1.609 16,48  
Çeyrek 786 804 8,25  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 0,13  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,08  
B. Petrol 72,53 72,53 -0,36  
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