***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantı sonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Tarihi 28.07.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.7 - 2021 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması.9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması.10 - Şirketin 2021 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 28.07.2022 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.07.2022 tarih, 76461730 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hilal CEBECİ MEŞE ve Salim ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-28.07.2022.pdf - TutanakEK: 2 2021 Olagan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" 28 Temmuz 2022 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılmıştır.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048548BIST