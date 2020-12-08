***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
08.12.2020 14:28
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkı talebinde bulunan pay sahibi bulunmamaktadır. Bu nedenle ayrılma hakkı kullanım süreci iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892080
BIST
15:581.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:587,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:589,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:58469,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 469,74
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SELEC
|18,16
|276.012.032
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.001.949
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.406.576
|% 9,92
|
|NIBAS
|74,00
|21.171.177
|% -9,20
|
|BANVT
|37,66
|9.963.529
|% -6,74
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,04
|26.176.051
|% -5,96
|
|PKENT
|939,90
|884.757
|% -5,73
|
|PETKM
|4,99
|3.844.754.324
|% -2,16
|
|SISE
|7,11
|1.910.923.615
|% 3,80
|
|KRDMD
|5,30
|1.721.369.695
|% 4,13
|
|SASA
|21,60
|1.441.042.272
|% 4,96
|
|DOHOL
|2,97
|1.255.465.430
|% 1,37
|
|PETKM
|4,99
|3.844.754.324
|% -2,16
|
|DOHOL
|2,97
|1.255.465.430
|% 1,37
|
|KRDMD
|5,30
|1.721.369.695
|% 4,13
|
|TSKB
|1,85
|584.805.870
|% 2,21
|
|SISE
|7,11
|1.910.923.615
|% 3,80
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8260
|7,8291
|% 0,25
|
|Euro
|9,4843
|9,4917
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,3933
|10,4454
|% -0,24
|
|Frank
|8,7681
|8,8209
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0819
|2,0924
|% 0,30
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|34,51
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|16,69
|
|Çeyrek
|749
|767
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,67
|48,67
|-0,12
|
Seans Raporu
15:56
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16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 05 artarak (% 1.17 ) 1, 211
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16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ROYAL, SELEC, DOBUR, UMPAS, SNPAM, KRVGD, SEKFK, SILVR
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16:10
YYAPI, SILVR, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:10
BANVT, IZMDC, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:10BSOKE
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 779, 942 adet işlem