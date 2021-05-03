***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuz 03.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin, Tekirdağ ili, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahasına ait 30527 nolu maden ruhsatının devir işlemlerinin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde halen devam etmesi ve sürecin uzayacak olması nedeniyle mevcut bedelli sermaye artırım sürecinin iptal edilmesine, Şirketimizin, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan maden sahasına ilişkin ruhsat devir işlemlerinin ilgili bakanlık nezdinde tamamlanmasının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelli sermaye artırımı için yeniden başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934193BIST