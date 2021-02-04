***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.02.2021 11:14
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:
Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması kararına ilişkin hazırlanan taslak izahname ile bugün (04.02.2021 tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname (3 parça halinde yayımlanmaktadır) ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907415
BIST
10:591.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.542
En Düşük
1.534
10:597,1494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
10:598,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,5812
10:59420,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,01
|Açılış
|: 420,07
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler10:59
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|VERUS
|64,40
|87.383.493
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|7.690.069
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|19.949.015
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,80
|6.072.974
|% -4,67
|
|DITAS
|40,92
|5.833.141
|% -4,53
|
|TSGYO
|6,59
|6.510.955
|% -4,35
|
|SEKUR
|32,84
|7.330.055
|% -3,41
|
|SISE
|7,72
|477.692.643
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,51
|372.581.861
|% -0,40
|
|GARAN
|10,08
|300.307.108
|% -0,20
|
|KRDMD
|6,95
|234.901.926
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|226.333.483
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,51
|372.581.861
|% -0,40
|
|PEGYO
|2,59
|177.912.022
|% -0,77
|
|SISE
|7,72
|477.692.643
|% 1,58
|
|CEMAS
|2,31
|142.427.745
|% 3,59
|
|DOHOL
|4,10
|226.333.483
|% 0,74
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1456
|7,1494
|% -0,21
|
|Euro
|8,5926
|8,5979
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,6974
|9,7461
|% -0,36
|
|Frank
|7,9152
|7,9629
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9024
|1,9119
|% -0,01
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-8,87
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,86
|58,86
|0,17
|