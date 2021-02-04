***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.02.2021 11:14
Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:
Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması kararına ilişkin taslak izahname ile bugün (04.02.2021 tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname (3 parça halinde yayımlanmaktadır) ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907416
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|1.094.272
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