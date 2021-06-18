***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 18.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak ekteki şekilde güncellenmesine,Güncellenen "Kâr Dağıtım Politikası"'nın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942990BIST