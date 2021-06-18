***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
18.06.2021 10:59
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 18.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak ekteki şekilde güncellenmesine,
Güncellenen "Kâr Dağıtım Politikası"'nın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942990
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7540
En Düşük
8,6544
18:0510,3892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05495,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 495,47
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
494,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.334
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.327.590
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.341.709
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.612.139
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.608.916
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.617
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.725
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.265.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7206
|8,7540
|% 0,40
|
|Euro
|10,3465
|10,3892
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0161
|12,0763
|% -0,74
|
|Frank
|9,4222
|9,4790
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3225
|2,3342
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-9,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında