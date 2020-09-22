***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ve Süresinin Uzatılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 22.09.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,Bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabulüne,Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876130BIST