***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.09.2020 11:29
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ve Süresinin Uzatılması için SPK başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.09.2020
Ek Açıklamalar
22.09.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz,
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876660
BIST
11:481.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:487,5683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0571
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:488,8252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0780
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:48455,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,60
|Açılış
|: 455,35
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MERKO
|9,02
|32.459.051
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|16.285.211
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,32
|1.361.651.334
|% 4,42
|
|ASELS
|17,20
|526.238.574
|% 1,36
|
|AKBNK
|5,19
|357.894.709
|% 2,98
|
|ODAS
|2,67
|299.195.792
|% 1,91
|
|VAKBN
|4,23
|249.002.299
|% 2,17
|
|GARAN
|7,32
|1.361.651.334
|% 4,42
|
|ODAS
|2,67
|299.195.792
|% 1,91
|
|IHLGM
|1,48
|139.667.068
|% -4,52
|
|HURGZ
|2,11
|200.585.105
|% -4,09
|
|YKBNK
|2,16
|173.422.829
|% 2,37
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5637
|7,5683
|% -0,75
|
|Euro
|8,8168
|8,8252
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,6394
|9,6878
|% -0,50
|
|Frank
|8,1353
|8,1843
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0124
|2,0225
|% -0,71
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,85
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|0,12
|