***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.11.2020 10:01
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ve Süresinin Uzatılması için SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.11.2020
Ek Açıklamalar
22.09.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanının Genel Kurul Onayına ilişkin süreç planlanmakta olup gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz,
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı esas sözleşme tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886518
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
0
En Düşük
0
18:058,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
18:0510,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0407
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
18:05526,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,75
|Açılış
|: 526,80
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|POLTK
|298,30
|1.094.726
|% 0,00
|
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|POLTK
|298,30
|1.094.726
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4488
|8,4567
|% 0,48
|
|Euro
|9,9961
|10,0050
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,0650
|11,1205
|% 0,33
|
|Frank
|2,2473
|2,2586
|% 0,46
|
|Riyal
|527,4810
|527,5380
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-7,61
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|-0,90
|