***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.12.2020 16:18
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısının onaylanmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları ve ekleri 16.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz, Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı esas sözleşme tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893851
BIST