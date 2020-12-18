***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 25.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.12.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısının onaylanmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları ve ekleri 16.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz, Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onaylı esas sözleşme tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893851BIST