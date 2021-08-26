***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarla-ÇayırAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü17.020 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.08.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli756.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,32Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,72Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,65Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)3,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)17,26Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.08.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafBireysel Arazi Sahipleri Açıklamada Yer AlmaktadırKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 26.08.2021 tarihinde yaptığı toplantıda1-) Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahası bölgesinde bulunan aşağıda detayı verilen 3 adet parselin mülk sahiplerinden satın alınmasına,- Mustafa Üstün, Fahreddin Üstün, Muhiddin Üstün, Sabriye Üstün, Salih Onaran ve Ahmet Onaran'a ait Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 42 Parselde kayıtlı toplam 8.000 m2 ve Arnavutçeşme Mevkii 925 Parselde kayıtlı toplam 1.500 m2 olmak üzere toplamda 9.500 m2 Tarla-Çayır niteliğindeki taşınmazın toplam 380.000 TL bedelle satın alınmasına,- Murife Avcı'ya ait Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 108 Parselde kayıtlı toplam 9.400 m2'nin 4/5 Hissesine tekabül eden 7.520 m2'lik Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 376.000 TL bedelle satın alınmasına,2-) Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazların, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960576BIST