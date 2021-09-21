***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii - 22.500 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21.09.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli990.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,48Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,94Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,85Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)3,94İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)22,6Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.09.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafGerçek KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 21.09.2021 tarihinde yaptığı toplantıda1-) Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahası bölgesinde bulunan aşağıda detayı verilen 3 adet parselin mülk sahiplerinden toplam 990.000 TL bedelle satın alınmasına,- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 41 Parselde kayıtlı toplam 11.500 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 500.000 TL bedelle,- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 37 Parselde kayıtlı toplam 5.400 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 240.000 TL bedelle,- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 36 Parselde kayıtlı toplam 5.600 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 250.000 TL bedelle satın alınmasına,2-) Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazların, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964666BIST