***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
21.09.2021 11:40
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii - 22.500 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.09.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
990.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,48
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,94
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,85
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
3,94
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
22,6
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.09.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 21.09.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
1-) Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahası bölgesinde bulunan aşağıda detayı verilen 3 adet parselin mülk sahiplerinden toplam 990.000 TL bedelle satın alınmasına,
- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 41 Parselde kayıtlı toplam 11.500 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 500.000 TL bedelle,
- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 37 Parselde kayıtlı toplam 5.400 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 240.000 TL bedelle,
- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 36 Parselde kayıtlı toplam 5.600 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 250.000 TL bedelle satın alınmasına,
2-) Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazların, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964666
BIST