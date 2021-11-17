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***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

17.11.2021 17:05
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kömür Zenginleştirme ve Yıkama Tesisi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.11.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
12.711.864 + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3,58
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
4,62
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,53
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
42,17
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
290,21
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.11.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Batı Trakya Madencilik A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/11/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 17.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
1-) Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş Tesis yatırımlarından, Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirketimize ait maden sahasında kurulu bulunan, Batı Trakya Madencilik A.Ş.'nin sahip olduğu ve mevcutta çalışılan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisinin yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000 TL (KDV dahil) bedelle satın alınmasına,
2-)Satın alınacak Kömür Zenginleştirme ve Yıkama Tesisine ilişkin Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile Satış Sözleşmesi imzalanmasına,
3-)Şirketimizin yapmış olduğu Maddi Duran Varlık alımına ilişkin, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978338


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Çeyrek 1.056 1.085 45,68  
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