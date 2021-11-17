***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKömür Zenginleştirme ve Yıkama TesisiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17.11.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli12.711.864 + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,58Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)4,62Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)11,53Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)42,17İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)290,21Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.11.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafBatı Trakya Madencilik A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/11/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 17.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıda1-) Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş Tesis yatırımlarından, Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirketimize ait maden sahasında kurulu bulunan, Batı Trakya Madencilik A.Ş.'nin sahip olduğu ve mevcutta çalışılan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisinin yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000 TL (KDV dahil) bedelle satın alınmasına,2-)Satın alınacak Kömür Zenginleştirme ve Yıkama Tesisine ilişkin Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile Satış Sözleşmesi imzalanmasına,3-)Şirketimizin yapmış olduğu Maddi Duran Varlık alımına ilişkin, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978338BIST