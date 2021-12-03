***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2021 / 11.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarla-ÇayırAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii - 1.125,00 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03.12.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli45.000,80 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,013Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,016Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,041Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,149İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,027Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.12.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafGerçek KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 03.12.2021 tarihinde yaptığı toplantıda 1-) Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahası bölgesinde bulunan ve %75 oranında hissesine sahip olduğumuz 0 Ada 107 Parsele ait 1.125,00 m2'lik hisselere ait kısmının aşağıda detayı verilen mülk sahiplerinden toplam 45.000,80 TL bedelle satın alınmasına, - 107 Parsele ait yukarıda detayı verilen hisselerin satın alınması sonrasında söz konusu parseldeki şirketimize ait hisse oranı % 75'ten %80 oranına çıkmıştır. 2-) Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazların, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980873BIST