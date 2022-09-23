***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
23.09.2022 16:55
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Kürtüllü Mah. İbrice Hududu Mevkii ve İbrice Mah. Arnavut Çeşme Mevkii - Toplam 4.488,93 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.09.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
341.816,35
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,05
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,12
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,08
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,36
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,01
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.09.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 23.09.2022 tarihinde yaptığı toplantıda
1)Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan
-Kürtüllü Mahallesi, İbrice Hududu Mevki, 111 Ada, 71 Parselde kayıtlı 4.051,78 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 2.785,60 m2 hisseye tekabül eden kısmının 180.000 TL peşin bedelle satın alınmasına,
-İbrice Mahallesi, Arnavut Çeşme Mevki, 0 Ada, 916 Parselde kayıtlı 2.336,00 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 1.703,33 m2 hisseye tekabül eden kısmının 161.816,35 TL peşin bedelle satın alınmasına,
2-)Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazların SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064970
BIST