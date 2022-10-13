***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTekirdağ İli, Malkara İlçesi, Kürtüllü Mah. ve İbrice Mah., 7164,12 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13.10.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli429.685,40 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,05Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,16Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,10Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,53Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.10.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafGerçek KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 13.10.2022 tarihinde yaptığı toplantıda1) Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan- Kürtüllü Mahallesi, İbrice Hududu Mevki, 111 Ada, 64 Parselde kayıtlı 5.209,12 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 5.069,59 m2 hisseye tekabül eden kısmının 304.174,80 TL peşin bedelle satın alınmasına,- İbrice Mahallesi, Arnavut Çeşme Mevki, 0 Ada, 932 Parselde kayıtlı 1.250,00 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 48,83 m2 hisseye tekabül eden kısmının 2.767,60 TL peşin bedelle satın alınmasına,- İbrice Mahallesi, Arnavut Çeşme Mevki, 0 Ada, 935 Parselde kayıtlı 4.325,00 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 1.689,45 m2 hisseye tekabül eden kısmının 101.367,00 TL peşin bedelle satın alınmasına,- İbrice Mahallesi, Çayırlar Mevki, 0 Ada, 936 Parselde kayıtlı 912,00 m2 Yol Boşluğu niteliğindeki taşınmazın 356,25 m2 hisseye tekabül eden kısmının 21.376,00 TL peşin bedelle satın alınmasına,2-) Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazların SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071754BIST