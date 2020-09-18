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***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.09.2020 14:18
GÜNCEL HABERLER



***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020 - 25.03.2020 - 22.05.2020 - 21.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan davada Dilekçeler aşaması tamamlanmış olup dosya hakkında esastan karar verilmesi beklenmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875634


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TKURU 483,00 3.956.736 % 10,00  
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Altın Ons 1.947 1.948 3,38  
Altın Gr. 475 475 2,91  
Cumhuriyet 3.145 3.193 15,00  
Tam 3.135 3.213 16,31  
Yarım 1.515 1.554 7,89  
Çeyrek 760 777 3,95  
Gümüş.Ons 26,86 26,90 -0,14  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,02  
B. Petrol 42,69 42,69 -0,62  
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