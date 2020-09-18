***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2020 14:18
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020 - 25.03.2020 - 22.05.2020 - 21.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan davada Dilekçeler aşaması tamamlanmış olup dosya hakkında esastan karar verilmesi beklenmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875634
BIST
15:321.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:327,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:328,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:32474,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,49
|Açılış
|: 474,21
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:31
|AYCES
|77,55
|6.840.991
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|53.474.157
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.269.701.668
|% 3,18
|
|PETKM
|4,37
|681.887.578
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,62
|516.330.514
|% 8,26
|
|DGKLB
|2,62
|414.274.494
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,51
|354.231.246
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.269.701.668
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,62
|516.330.514
|% 8,26
|
|DGKLB
|2,62
|414.274.494
|% -8,71
|
|PETKM
|4,37
|681.887.578
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|112.950.517
|% 0,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5707
|7,5740
|% 0,36
|
|Euro
|8,9677
|8,9726
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7878
|9,8369
|% 0,28
|
|Frank
|8,2822
|8,3321
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% 0,33
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,38
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|15,00
|
|Tam
|3.135
|3.213
|16,31
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|7,89
|
|Çeyrek
|760
|777
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,62
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:41DZGYO
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 569 adet işlem
-
15:40XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 8, 542.00 milyon TL de
-
15:39VKGYO
Yüzde 7.34 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 930, 430 adet işlem
-
15:38CRFSA
Yüzde 8.52 oranında artışla 16.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 303, 275 adet işlem
-
15:37FENER
Yüzde 9.98 oranında artışla 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 669, 141 adet işlem