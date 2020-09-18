***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2020 14:18
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2019 / 15.02.2019 / 22.07.2019 / 02.08.2019 / 12.12.2019 / 07.02.2020 / 25.03.2020 / 22.05.2020 - 21.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile, bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle, Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan dava, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmekte olup herhangi bir değişiklik bulunmamakta süreç devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875635
BIST
15:321.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:327,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
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7,5765
En Düşük
7,5327
15:328,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,9550
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|Önceki Kapanış
|: 8,9250
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8,9815
En Düşük
8,9268
15:32474,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,49
|Açılış
|: 474,21
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|Önceki Kapanış
|: 471,72
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475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:29
|AYCES
|77,55
|6.840.991
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|53.472.513
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|CMENT
|35,72
|23.367.879
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.269.569.622
|% 3,18
|
|PETKM
|4,38
|681.579.399
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,61
|515.331.799
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|413.961.471
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,51
|353.675.976
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.269.701.668
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,62
|516.330.514
|% 8,26
|
|DGKLB
|2,62
|414.274.494
|% -8,71
|
|PETKM
|4,37
|681.887.578
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|112.950.517
|% 0,00
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5718
|7,5736
|% 0,36
|
|Euro
|8,9662
|8,9710
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7890
|9,8381
|% 0,30
|
|Frank
|8,2821
|8,3320
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0123
|2,0224
|% 0,33
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,32
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|15,00
|
|Tam
|3.133
|3.211
|14,15
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|6,84
|
|Çeyrek
|759
|777
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,53
|
Seans Raporu
15:29
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15:43COSMO
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 413 adet işlem
-
15:42HLGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 768, 671 adet işlem
-
15:41DZGYO
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 569 adet işlem
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15:40XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 8, 542.00 milyon TL de
-
15:39VKGYO
Yüzde 7.34 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 930, 430 adet işlem