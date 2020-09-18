***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2019 / 15.02.2019 / 22.07.2019 / 02.08.2019 / 12.12.2019 / 07.02.2020 / 25.03.2020 / 22.05.2020 - 21.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile, bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle, Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan dava, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmekte olup herhangi bir değişiklik bulunmamakta süreç devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875635BIST