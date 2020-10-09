***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 12:17
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019 - 15.06.2020 - 12.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama:
13.12.2019 – 15.06.2020 – 12.08.2020 tarihli KAP özel durum açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere
Şirketimiz Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Çiğli A.O.S.B'de bulunan Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız dikkatine yollanan talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşa işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirketimize 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti. İlgili mektup ile yansıtılacağı belirtilen masraf bedeli tarafımızca yasal haklarımız çerçevesinde reddedilmiş olup karşılıklı görüşmeler ile süreç devam etmektedir. Gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880437
BIST
12:321.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
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1.159
En Düşük
1.151
12:327,9327
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0108
|Açılış
|: 7,9280
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|Önceki Kapanış
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7,9571
En Düşük
7,9037
12:329,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,3300
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12:32487,97
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|: 487,91
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|Önceki Kapanış
|: 483,44
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489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:32
|IDEAS
|11,66
|4.976.172
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.054.825
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.528.333
|% 9,98
|
|MERKO
|23,36
|105.217.037
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.046.853
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.192
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|782.174.960
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|474.016.809
|% 1,00
|
|KERVT
|7,15
|264.281.747
|% 8,99
|
|TUPRS
|82,40
|249.713.430
|% 0,67
|
|TKNSA
|9,07
|234.651.892
|% 3,42
|
|SISE
|6,90
|782.174.960
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|113.999.631
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,77
|141.306.200
|% 1,14
|
|USAK
|2,24
|167.619.545
|% 6,67
|
|GARAN
|7,04
|474.016.809
|% 1,00
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9293
|7,9327
|% -0,14
|
|Euro
|9,3524
|9,3595
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2275
|10,2787
|% -0,11
|
|Frank
|8,6501
|8,7023
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1078
|2,1184
|% -0,11
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|20,81
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.213
|3.292
|37,25
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|18,02
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,36
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