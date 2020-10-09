***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019 - 15.06.2020 - 12.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama:13.12.2019 – 15.06.2020 – 12.08.2020 tarihli KAP özel durum açıklamalarımızda belirttiğimiz üzereŞirketimiz Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Çiğli A.O.S.B'de bulunan Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız dikkatine yollanan talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşa işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirketimize 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti. İlgili mektup ile yansıtılacağı belirtilen masraf bedeli tarafımızca yasal haklarımız çerçevesinde reddedilmiş olup karşılıklı görüşmeler ile süreç devam etmektedir. Gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880437BIST