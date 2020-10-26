***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 17:48
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan ihale kapalı zarf usulü ile 20.000.000 TL + KDV bedelle, Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.
İhale bedeli olan 20.000.000 TL ve 3.600.000 TL KDV bedeli ile birlikte toplam 23.600.000 TL 27.11.2020 tarihinde şirketimiz tarafından nakden ödenecek olup ihale konusu gayrimenkul ve makina-hat ve ekipmanların mülkiyeti Devir ve Teslim Anlaşmasının imzalanması ile şirketimize geçecektir.
Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883960
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|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
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|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
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|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0822
|8,0857
|% 1,49
|
|Euro
|9,5506
|9,5597
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4907
|10,5433
|% 1,24
|
|Frank
|8,8714
|8,9249
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1488
|2,1596
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,35
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
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