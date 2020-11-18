***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan şirketimiz lehine sonuçlanmış olan ihaleye ilişkin toplam 23.600.000 TL (KDV dahil) olan ihale bedeli 18.11.2020 tarihinde (bugün) nakden ödenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889056BIST