***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 12:27
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan şirketimiz lehine sonuçlanmış olan ihaleye ilişkin toplam 23.600.000 TL (KDV dahil) olan ihale bedeli 18.11.2020 tarihinde (bugün) nakden ödenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889056
BIST
16:441.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
16:447,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
16:449,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0266
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
16:44464,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,46
|Açılış
|: 464,30
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler16:42
|YYAPI
|1,32
|134.222.817
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.365.721
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.719.910
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.541.857
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,58
|389.364.275
|% -8,23
|
|MEPET
|3,18
|65.672.158
|% -7,56
|
|GARAN
|8,70
|5.899.947.683
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,87
|2.837.789.598
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,54
|2.462.496.284
|% 8,61
|
|AKBNK
|6,19
|1.480.488.744
|% 3,34
|
|THYAO
|11,67
|1.162.368.329
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,87
|2.837.789.598
|% 7,49
|
|GARAN
|8,70
|5.899.947.683
|% 3,33
|
|KRDMD
|4,54
|2.462.496.284
|% 8,61
|
|SKBNK
|1,49
|447.624.186
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,92
|519.700.160
|% 0,52
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7119
|7,7157
|% 0,21
|
|Euro
|9,1454
|9,1574
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,1928
|10,2439
|% 0,19
|
|Frank
|8,4210
|8,4718
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0485
|2,0588
|% 0,09
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.089
|3.136
|-41,00
|
|Tam
|3.073
|3.153
|-39,02
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|-18,87
|
|Çeyrek
|745
|762
|-9,44
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:54BFREN
Yüzde 7.28 oranında artışla 1, 075.10 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 522 adet işlem
-
16:52BERA
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 880, 636 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 38 artarak (% 2.10 ) 1, 427
-
16:51XU100
Endeks 1, 280 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 27, 580.00 milyon TL de
-
16:51SAFKR
Yüzde 6.06 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 492, 744 adet işlem