***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2020 - 18.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan ve şirketimiz lehine sonuçlanarak ödemesi yapılmış olan ihaleye ilişkin ihale konusu 87 adet tarla-çayır niteliğindeki Gayrimenkuller ile Makina-Hat ve ekipmanların mülkiyet devrine ilişkin Devir-Teslim Anlaşması bugün TMSF ve şirketimiz arasında imzalanmış olup, mülkiyet devrine ilişkin devir, teslim ve tescil işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889193BIST