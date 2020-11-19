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***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.11.2020 13:39



***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020 - 18.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan ve şirketimiz lehine sonuçlanarak ödemesi yapılmış olan ihaleye ilişkin ihale konusu 87 adet tarla-çayır niteliğindeki Gayrimenkuller ile Makina-Hat ve ekipmanların mülkiyet devrine ilişkin Devir-Teslim Anlaşması bugün TMSF ve şirketimiz arasında imzalanmış olup, mülkiyet devrine ilişkin devir, teslim ve tescil işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889193


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