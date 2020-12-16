***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2019 - 04.03.2019 - 18.04.2019 - 11.07.2019 - 10.10.2019 - 20.11.2019 - 17.01.2020 - 12.02.2020 - 25.03.2020 - 01.04.2020 - 22.05.2020 - 24.06.2020 - 24.08.2020 - 21.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava, bugün görülen duruşmada ertelenmiş olup gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893457BIST