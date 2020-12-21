***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 18:52
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020 - 18.11.2020 - 19.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan ve şirketimiz lehine sonuçlanarak ödemesi yapılmış olan ihaleye ilişkin ihale konusu 88 adet tarla-çayır niteliğindeki Gayrimenkullerin mülkiyet devrine ilişkin Tapu Devir-Teslim ve tescil işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894125
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
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|Önceki Kapanış
|: 1.408
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En Düşük
1.369
18:057,6385
En Yüksek
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|: 7,6850
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472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6366
|7,6411
|% 0,16
|
|Euro
|9,3486
|9,3704
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2560
|10,3074
|% -0,08
|
|Frank
|8,5994
|8,6512
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0300
|2,0401
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-4,43
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,13
|
|B. Petrol
|50,90
|50,90
|-1,36
|