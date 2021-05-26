***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 26.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda 1) Şirketimiz adına Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak N25 Kent Etabı A2 Blok D:240 Üsküdar-İstanbul adresinde bir şube açılmasına, 2) Açılacak şube unvanının "ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ olmasına, 3) Şubeye herhangi bir sermaye tahsis edilmemesine, sermayenin merkezden karşılanmasına, 4) Şube müdürlüğüne aksi karar alınana kadar ..... T.C. kimlik numaralı ve ....... adresinde ikamet eden Birol Yenal PEHLİVAN'ın atanmasına ve şubeye yapılacak olan her türlü işlemlerde şubeyi münferiden temsil etmesine, 5) Şubeye ait beyan edilecek her türlü vergi beyanın şirketin merkez vergi dairesi olan İzmir Hasan Tahsin Vergi Dairesine beyan edilerek ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938173BIST