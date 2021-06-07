***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019 - 15.06.2020 - 12.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin daha önce yapılan KAP özel durum açıklamaları ile kamuoyuna açıkladığımız üzere, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Çiğli A.O.S.B'de bulunan Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız dikkatine 12.12.2019 tarihinde gönderilmiş olan talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı eksiklik ve kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşa işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirketimize 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti. Söz konusu talep mektubunda ve daha sonraki taleplerle 1.350.000,00 USD'ye ulaşan toplam tazmin talep tutarı konusunda Şirketimiz ile alıcı taraf Sodrugestvo Group SA.ve Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş. arasında yapılan görüşmeler neticesinde 04.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından 1.000.000 USD bedel ödenmesi karşılığında mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat sonucunda Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'nin talep mektubu içeriğindeki ve sonradan oluşan toplam 1.350.000,00 USD tutarındaki toplam masraf tazmin bedelinin yanı sıra, 14.08.2018 tarihinde düzenlenen Varlık Alım Satım Sözleşmesi (APA) tahtında mevcut talep ve iddialarından feragat etmeyi gayrikabili rücu şekilde kabul ve taahhüt ettiği, aynı şekilde ileride doğabilecek tüm iddialarından ve taleplerinden de feragat etmeyi gayrikabili rücu şekilde kabul ettiği konusunda 07.06.2021 tarihinde (bugün) Sulh Protokolü imzalanmıştır. Şirketimiz tarafından ödenecek olan 1.000.000 USD tutarındaki bedelin 229.188,19 USD tutarındaki kısmı, satıcı tarafından 2020/10, 11 ve 12. aylarda şirketimize ödenmesi gereken 1.767.695,45 TL tutarındaki Türk Lirası (TL) alacağımızdan mahsup edilerek ve bakiye 770.811,81 USD'lik kısmı ise kalan alacak tutarımızın her ay Emanet hesaba yatırılan taksit tutarlarından aylık 24.864,89 USD düşülmek üzere 31 taksit halinde mahsup edilmek suretiyle ödenecektir. Şirketimiz tarafından mevcut alacağımızdan mahsup edilecek olan 1.000.000 USD tutarındaki ödeme sonrası, 31 ay süre ile aylık taksitler halinde Emanet hesaba yatacak ve 31.12.2023 tarihinde taksitlerin bitmesi ile serbest kalarak şirket hesaplarımıza aktarılacak toplam alacak tutarımız 4.650.000 USD olacaktır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın imzalanan bu Sulh Protokolü ile Sodrugestvo Group SA. şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş. ile 14.08.2018 tarihli Varlık Alım Satım Sözleşmesi (APA) kapsamında gerçekleştirdiği Varlık Satışına ilişkin hiçbir maddi sorumluluğu kalmamış olup her iki taraf birbirlerini karşılıklı olarak ibra etmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940715BIST