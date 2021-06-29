***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, (İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) tarafından yürütülen 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Vergi İncelemelerinin tamamlanması sonucunda, vergi müfettişi tarafından ilgili yıllar için yazılan Vergi İnceleme Raporlarında, söz konusu yıllarda şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş olan GDO.'lu Soya Yağı satışlarındaki KDV oranının % 8 alındığı ve bu oranın idare tarafından GDO.'lu Soya Yağı satışlarında %18 oranında uygulanması gerektiği rapor edilmiştir. Vergi Müfettişi tarafından Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilen Vergi İnceleme Raporlarına istinaden, Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından söz konusu satışlarımızdaki %8 ve %18 KDV oranları arasındaki % 10'luk farktan kaynaklanan KDV farkları ile ilgili, aylık dönemler halinde düzenlenen 32 adet Vergi/Ceza İhbarnamesi ve 2 adet Özel Usulsüzlük cezası ihbarnameleri şirketimize tebliğ edilmiştir. Şirketimize, 2016, 2017 ve 2018 yılları için Hasan Tahsin Vergi Dairesi, Çiğli Vergi Dairesi ve Çakabey Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından toplamda 34 adet olarak düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamelerindeki %8 ve %18 oranındaki % 10'luk KDV Farklarına ilişkin KDV vergi aslı tutarları toplamı 29.720.445,07 TL, Vergi Ziyaı Cezaları toplamı 41.036.260,54 TL ve Özel Usulsüzlük Cezaları toplamı 230.000 TL olup şirketimizin karşı karşıya kaldığı KDV vergi farkı tutarları ile Vergi Ziyaı Cezaları ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Toplamı 70.986.705,61 TL'dir. Şirketimizin Vergi/Ceza İhbarnamelerinden kaynaklanan toplam 70.986.705,61 TL olan KDV Vergi Aslı, Vergi Ziyaı Cezaları ve Özel Usulsüzlük Cezalarına uygulanacak gecikme zammı ile beraber maruz kaldığı risk tutarı ise 92.697.864,30 TL seviyesindedir. Bu kapsamda 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" kapsamında değerlendirilerek hesaplanan Vergi aslı ve Vergi Cezalarına ilişkin tutarlar, bu kanundan yararlanılması ve peşin ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda 15.137.335,00 TL ödeme ile bertaraf edilebilecektir. Şirketimiz, 34 adet Vergi Ceza İhbarnamesi ile maruz kaldığı toplam 92.697.864,30 TL tutarındaki (güncel) Vergi/Ceza Riskini, yargı yoluna başvurularak itiraz edilmesi sonucunda açılacak davanın kaybedilmesi riskine karşı ve 7326 sayılı kanunun sağladığı yaklaşık 77.560.529 TL ödeme avantajını da dikkate alarak yargı yoluna başvurmama kararı almış olup bu çerçevede 7326 Sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneği ile hesaplanan 15.137.335,00 TL'nin ödenerek risklerin kapatılması konusunda bugün itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerine gerekli başvuru yapılmıştır. Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılan başvurularımız sonucunda çıkacak olan ödeme planlarının tutarı ve ödemeye ilişkin ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna Saygılarımızla Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944892BIST