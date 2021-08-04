***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 29.06.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimizin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, (İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) tarafından yürütülen 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Vergi İncelemelerinin sonucunda, söz konusu yıllarda şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş olan GDO.'lu Soya Yağı satışlarındaki KDV oranının % 8 olarak uygulandığı ve bu oranın idare tarafından %18 oranında uygulanması gerektiği rapor edilmiştir. Bu sebeple % 10'luk KDV oranı farklarından kaynaklanan 29.720.445,07 TL KDV vergi farkları ile 41.036.260,54 TL Vergi Ziyaı Cezaları ve 230.000 TL Özel Usulsüzlük Cezası olmak üzere şirketimize kesilen 34 adet Vergi Ceza İhbarnamelerinin toplamı 70.986.705,61 TL olup uygulanacak gecikme zammı ile beraber risk tutarı 92.697.864,30 TL seviyesindedir. Bu çerçevede, 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" kapsamında ilgili vergi dairesi müdürlüklerine peşin ödeme seçeneği ile yapılan başvurumuz sonucunda idarenin hesapladığı tutar 15.139.588,03 TL olarak çıkmış ve söz konusu tutar 04.08.2021 (bugün) tarihi itibarıyla defaten ve nakden ödenmiştir. Şirketimizin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin yapılan vergi incelemesi sonucunda maruz kaldığı Vergi Ceza İhbarnamelerinin, 7326 sayılı kanun kapsamında ödenmesi sonucunda ilgili yıllar için herhangi bir mali ve hukuki sorumluluğu kalmamıştır. Kamuoyuna Saygılarımızla Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954709BIST