***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 17:33
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Çan 2 Termik A.Ş.'ne ait Çanakkale İli, Çan İlçesinde bulunan Termik Santral ile bu yıl içinde yapmış olduğu 2.000.000 ton Kömür Teslimi ile ilgili sözleşmesi kapsamında şirketimiz tarafından 15.050 ton kömürün sevkiyatı tamamlanarak teslimatı gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968104
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0870
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0999
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3846
En Düşük
10,2298
18:05505,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,00
|Açılış
|: 505,66
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9555
|8,9620
|% 0,98
|
|Euro
|10,3642
|10,3752
|% 0,97
|
|Sterlin
|12,1651
|12,2261
|% 1,04
|
|Frank
|9,6111
|9,6690
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3792
|2,3912
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,96
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,76
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM