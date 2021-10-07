***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Çan 2 Termik A.Ş.'ne ait Çanakkale İli, Çan İlçesinde bulunan Termik Santral ile bu yıl içinde yapmış olduğu 2.000.000 ton Kömür Teslimi ile ilgili sözleşmesi kapsamında şirketimiz tarafından 15.050 ton kömürün sevkiyatı tamamlanarak teslimatı gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968104BIST