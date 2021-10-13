***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2021 09:06
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan
10:131.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:139,1448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0672
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:1310,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0927
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:13526,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,01
|Açılış
|: 526,57
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:13
|LUKSK
|54,45
|1.946.751
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,79
|4.299.665
|% 9,87
|
|AGYO
|2,84
|7.389.921
|% 6,77
|
|MERIT
|25,40
|1.964.828
|% 5,39
|
|ISBTR
|31.000,00
|62.000
|% 4,20
|
|AKFGY
|5,70
|23.691.151
|% -6,71
|
|DOBUR
|32,30
|593.631
|% -5,44
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|PRKAB
|18,31
|3.389.917
|% -5,13
|
|GRNYO
|2,37
|137.200
|% -3,27
|
|FROTO
|175,60
|172.886.953
|% -1,13
|
|TUPRS
|124,40
|106.074.851
|% 1,30
|
|GARAN
|9,39
|103.140.883
|% 0,11
|
|ASELS
|16,39
|51.888.400
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,80
|46.928.395
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,83
|40.460.613
|% 0,55
|
|SKBNK
|0,98
|17.229.974
|% -1,01
|
|GARAN
|9,39
|103.140.883
|% 0,11
|
|ODAS
|1,47
|14.341.585
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,40
|22.261.459
|% 0,42
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1419
|9,1448
|% 0,74
|
|Euro
|10,6292
|10,6363
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,4762
|12,5388
|% 0,87
|
|Frank
|9,8879
|9,9474
|% 1,00
|
|Riyal
|2,4298
|2,4420
|% 0,66
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,32
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,08
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|0,76
|