***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırım sürecinde Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş olan iş makinası yatırımlarına istinaden,Toplam 1.526.400 EURO değerinde, 4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör ve 2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici alımı için sipariş verilmiş olup sipariş teyidi bugün imzalanmıştır.2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici 2021/Ekim ayı içerisinde,4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör'ün 2 adedi 2022/Şubat ayı içerisinde, diğer 2 adedi ise 2022/Mart ayı içerisinde peşin ödeme yapılarak şirketimize teslim edilecektir.Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971901BIST