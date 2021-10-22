***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 11:00
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin bedelli sermaye artırım sürecinde Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş olan iş makinası yatırımlarına istinaden,
Toplam 1.526.400 EURO değerinde, 4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör ve 2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici alımı için sipariş verilmiş olup sipariş teyidi bugün imzalanmıştır.
2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici 2021/Ekim ayı içerisinde,
4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör'ün 2 adedi 2022/Şubat ayı içerisinde, diğer 2 adedi ise 2022/Mart ayı içerisinde peşin ödeme yapılarak şirketimize teslim edilecektir.
Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971901
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|59.865.104
|% 9,98
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|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|266.702.371
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.668.541
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
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|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5897
|9,6155
|% 1,21
|
|Euro
|11,1645
|11,2278
|% 1,34
|
|Sterlin
|13,1580
|13,2240
|% 0,60
|
|Frank
|10,4288
|10,4916
|% 1,10
|
|Riyal
|2,5500
|2,5628
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|9,54
|
|Altın Gr.
|553
|553
|8,00
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,51
|0,11
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|1,27
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