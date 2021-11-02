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***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.11.2021 18:10



***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, son zamanlarda çok yükselen kömür fiyatları nedeniyle Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan Sicil:30527 ruhsat nolu Kömür Maden Sahasındaki kömürü en hızlı şekilde kazanmak için Batı Trakya Madencilik A.Ş. ve Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. ile kömürün çıkarılması için tüm imkanlarını seferber edecek şekilde 01.11.2021 tarihinde Çerçeve Anlaşması imzalamıştır. Şirketimiz ve diğer taraflar arasında imzalanan anlaşma, özellikle ithal kömür fiyatlarındaki olağandışı fiyat artışları nedeniyle doğan, ithal kömür termik santrallerinin, sanayi ve perakende sektörünün kömür ihtiyacına hızlı şekilde cevap verebilmek amacıyla akdedilmiştir. Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. grup şirketleri Türkiye'nin değişik bölgelerinde yeraltı ve yerüstü olmak üzere hem kömür hem de metal madenciliği faaliyetlerini sürdürmekte ve tüm bu tecrübesiyle madencilik karlılığını sınırlı tutarak hem kendi santraline hem de diğer bahsi geçen ihtiyaçlara yüksek tonajlı sağlıklı kömür tedariği sağlamak amacıyla bu anlaşma çerçevesinde ortak hareket etme niyetini ortaya koymakta ve ruhsat sahibi olan şirketimiz ise madencilik riskini bu vesileyle azaltarak yüksek üretim kapasitesine erişmek istemektedir. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, bu anlaşma Kömür fiyatlarındaki artış ve Çan 2 Termik A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş.'nin madencilik konusundaki tecrübesinden faydalanarak maden işletmesini daha iyi şekilde yerine getirmek amacıyla Kömür Sahasının işletmesinin yapılmasına ve taraflarca kömür sahasının işletilmesine ilişkindir. Ayrıca iş bu sözleşme ile taraflar Trakya Bölgesindeki ilave Kömür madenciliğini stratejik olarak beraber değerlendirecektir. Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974030


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